Матч 1/2 фіналу ЧС-2026 з футболу Англія – Аргентина відбудеться 15 липня на стадіоні Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті, штат Джорджія, США.

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Англія – Аргентина, де дивитися та хто покаже матч Трьох левів та альбіселесте на ЧС-2026, розповідають Факти ICTV.

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Англія – Аргентина: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Англія – Аргентина у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Англія – Аргентина прокоментують Олександр Новак і Вадим Скічко.

Перед грою о 21:00 стартує також передматчева аналітична студія.

На матчі Англія – Аргентина працюватиме бригада арбітрів, яку очолить 44 річний Мауріціо Маріані з Італії.

На попередній стадії Англія обіграла Норвегію з рахунком 2:1, а Аргентина у компенсований час пройшла Швейцарію (3:1).

Англія – Аргентина: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Англія – Аргентина є підопічні Томаса Тухеля.

На перемогу англійців приймають ставки з коефіцієнтом 2.81. Успіх аргентинців оцінюють в 3.03. Нічийний результат матчу Англія – Аргентина в основний час – 2.89.

Це буде 16 очна зустріч команд в історії: шість перемог на рахунку англійців, три – в аргентинців, ще шість матчів завершилися нічиєю. Востаннє команди зустрічалися у 2005 році у товариському матчі, який завершився 3:2 на користь Трьох левів.

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