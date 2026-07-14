Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года. В матче полуфинала подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли сборную Франции.

Матч Франция — Испания состоялся на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас (США), и завершился со счетом 0:2.

Франция — Испания

На 22-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти и вывел сборную Испании вперед. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол Люки Динья в своей штрафной.

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Позже Дидье Дешаму пришлось провести вынужденную замену из-за травмы Уильяма Салиба, вместо которого на поле вышел Максанс Лакруа.

Фурия Роха удвоила преимущество во втором тайме. На 58-й минуте Педро Порро получил пас от Дани Ольмо и отправил мяч в угол ворот Майка Меньяна.

В конце второго тайма Дезире Дуэ заработал стандарт на линии штрафной площадки, который исполнил Килиан Мбаппе. Однако капитан Ле Бле пробил выше ворот.

Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1. Сборная Франции одержала победу в матче с Марокко (2:0).

Франция выходила в финал на двух предыдущих чемпионатах мира, а в 2018 году завоевала титул чемпиона. В 2022 году французы уступили в решающем матче Аргентине.

Второй финалист ЧМ-2026 определится в среду, 15 июля, в матче Англия – Аргентина. Франция сыграет в матче за третье место против команды, которая уступит в этом поединке.

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