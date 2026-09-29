Український тренер Сергій Ребров може очолити збірну Угорщини у разі звільнення нинішнього наставника команди Марко Россі.

Про це повідомляє X-канал TheHungarianLad із посиланням на угорське видання Öltözőn Túl.

Сергій Ребров може очолити збірну Угорщини

За даними угорських медіа, Марко Россі може залишити посаду головного тренера збірної Угорщини, а Реброва називають одним із головних кандидатів на його заміну.

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На користь українського фахівця може зіграти його попередній досвід роботи в Угорщині. З 2018 до 2021 року Ребров очолював Ференцварош, з яким тричі поспіль виграв чемпіонат країни.

Під його керівництвом клуб також вдруге у своїй історії пробився до групового етапу Ліги чемпіонів.

Повідомляється, що сам Ребров зацікавлений у роботі зі збірною Угорщини. За даними джерела, він нібито відмовився від кількох інших пропозицій, очікуючи на можливість очолити угорську команду.

Водночас офіційно про звільнення Марко Россі або призначення нового тренера збірної Угорщини наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, 22 квітня Сергія Реброва звільнили з посади головного тренера збірної України. Він очолював національну команду з 2023 року, однак не зміг вивести її на чемпіонат світу 2026 року. Контракт тренера був розрахований до 30 липня 2026 року.

Після цього команда невдало стартувала у Лізі націй та ледь зберегла прописку у дивізіоні B, хоч пізніше отримала шанс поборотися за вихід в еліту турніру. Також збірна не змогла вийти на ЧС-2026.

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