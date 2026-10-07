Колишній форвард збірної України та Ліверпуля Андрій Воронін поділився думками про збірну України після матчів у Лізі націй та виступив з критикою керівництва українського футболу.

Його слова цитує сайт Український футбол.

Воронін про виступ збірної України

Реакція колишнього футболіста на виступ збірної України під час міжнародної перерви у Лізі націй була вкрай жорсткою.

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– Соромно дивитися. Я не знаю, хто реально керує українським футболом. Сліпі, тупі чи просто шкідники. Потрібно спуститися на землю і визнати, що ми сьогодні неконкурентоспроможні. У нас немає футболістів високого класу, судячи з призначень, немає і тренерів, а найголовніше – немає тих, хто здатен ухвалити правильне рішення, – сказав він.

Крім того Воронін висловився щодо принципів призначення людей на посади в українському футболі.

– В Україні багато років знущаються з футболу: саджають у крісла й призначають на посади незрозумілих людей незрозуміло за якими критеріями, а потім дивуються, що провал. Це не провал – це результат вашої роботи, – додав він.

Під час міжнародної перерви у вересні-жовтні збірна України провела чотири матчі у межах Ліги націй.

Підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину на виїзді (1:0), розписала нічию з Грузією (0:0), а в останніх двох турах зазнали поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2) в номінально домашніх матчах.

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