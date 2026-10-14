Матч Шахтар – АЕК в другому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 відбудеться 14 жовтня на стадіоні Стемфорд Бридж в Лондоні (Велика Британія).

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Шахтар – АЕК, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із жовто-чорними у Лізі чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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Шахтар – АЕК: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – АЕК у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Шахтар – АЕК прокоментує Вадим Шевякін.

На грі працюватиме англійська бригада арбітрів на чолі з 41-річним Крісом Каваною. Йому асистуватимуть Ден Кук та Ян Хассін. Резервним арбітром призначено Сема Барротта.

За систему VAR відповідатиме шотландець Ендрю Даллас, якому допомагатиме англієць Стюарт Аттвелл.

Шахтар є єдиним клубом, який представляє Україну на основному етапі Ліги чемпіонів та загалом на цій стадії єврокубків цього сезону.

На цьому етапі на кожну команду чекає вісім поєдинків проти восьми різних опонентів.

За результатами загального турнірного заліку вісімка найкращих колективів автоматично здобуде перепустки до 1/8 фіналу, тоді як клуби, що фінішують на позиціях із 9-ї по 24-ту, виборюватимуть путівки в плейоф через стикові матчі.

У стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар розписав нічию з нідерландським ПСВ з рахунком 1:1.

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