Український тренер Мирон Маркевич поділився враженнями від стартового матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів сезону-2026/27 проти ПСВ.

Фахівець заявив, що не чекав такої гри від гірників, враховуючи непереконливі виступи в УПЛ. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Український футбол.

Маркевич про матч ПСВ – Шахтар

За словами Маркевича, у нього склалося враження, що у складі Шахтаря на стартовий матч в ЛЧ на поле вийшли 11 зовсім інших гравців.

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Також він переконаний, що гірники могли не просто зіграти внічию 1:1, а й перемогти клуб із Ейндговена.

– На мою думку, це найкраща гра Шахтаря від початку сезону. Я взагалі не бачив, за рахунок чого ПСВ міг виграти. Якби не пропустили той швидкий гол на початку другого тайму, думаю, можна було б розраховувати на перемогу, враховуючи, як команда зіграла в обороні. Якби ще хвилин 15 витримали без гола, думаю, Шахтар би переміг, – заявив фахівець.

Екстренер Дніпра та Металіста виокремив гру венесуельця Глейкера Мендози, який став автором першого голу Шахтаря в ЛЧ цього сезону.

– Мендоза забив дуже вчасно, та й сам такий досить легкий гравець, рухливий. Думаю, він буде додавати і з часом гратиме ще краще. Тож оберу Мендозу, – зазначив Маркевич.

Також Маркевичвірить у те, що підопічним Арди Турана під силу пробитися до наступного етапу турніру, якщо вони надалі гратимуть так само агресивно у відборі м’яча, як проти ПСВ.

Нагадаємо, у четвер, 10 вересня, Шахтар розписав нічию 1:1 з ПСВ у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Наступну гру гірники проведуть 14 жовтня проти АЕКа після міжнародної перерви.

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