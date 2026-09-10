Донецький Шахтар розписав бойову нічию з нідерландським ПСВ у матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Матч відбувся у місті Ей1ндговен на стадіоні Філіпс та завершився з рахунком 1:1.

ПСВ – Шахтар: як минув матч

Гірники відкрили рахунок у матчі перед відходом на перерву. Відзначитися вдалося Глейкеру Мендозі, який з меж штрафного майданчика відправив м’яча у нижній кут воріт Матея Коваржа. Для венесуельця це дебютний гол у Лізі чемпіонів.

Зараз дивляться

Втім ПСВ вдалося зрівняти на початку другого тайму після удару захисника нідерландського клубу Сержиньйо Деста, який так само поцілив у нижній кут воріт.

Наприкінці матчу Шахтар активізувався, але спроби гірників були марними. У підсумку зустріч завершилася нічиєю 1:1.

ПСВ – Шахтар – 1:1

Голи: Дест, 48 — Мендоза, 45+1

Наступний матч Шахтаря у Лізі чемпіонів відбудеться вже після міжнародної перерви на матчі збірних. Підопічні Арди Турана проведуть номінально домашню зустріч у Лондоні проти грецького АЕКа 14 жовтня.

За підсумком першого туру гірники мають 1 очко та посідають проміжне 14 місце. Ще чотири матчі першого туру стартують о 22:00 у четвер, 10 вересня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.