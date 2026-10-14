Шахтар обіграв АЕК і здобув першу перемогу в сезоні-2026/27 Ліги чемпіонів
Шахтар здобув першу перемогу в поточному розіграші Ліги чемпіонів. У другому турі гірники завдали поразки грецькому АЕКу.
Матч Шахтар – АЕК відбувся у Лондоні на Стемфорд Бридж та завершився з рахунком 3:1.
Шахтар – АЕК: як минув матч
Вже на 3-й хвилині АЕК створив перший гострий момент, коли після розіграшу кутового Арольд Мукуді пробив головою в каркас воріт Шахтаря.
На дев’ятій хвилині матчу вже Шахтар міг відзначитися, але удар Аліссона парирував голкіпер грецького клубу Альберто Бріньйолі.
Рахунок у матчі вдалося відрити гостям на 28-й хвилині завдяки голу Ловро Маєра, якому асистував Ставрос Піліос.
Проте через п’ять хвилин гравець АЕКа Філіпе Релваш порушив правила у власному штрафному і арбітр призначив пенальті, яке реалізував Педріньйо.
Перед відходом на перерву Шахтар міг виходити вперед, але Педро Енріке влучив у поперечину.
На старті другого тайму греки намагалися пробити сітку воріт Дмитра Різника, завдавши шість ударів за 15 хвилин.
На 81-й хвилині вийти вперед вдалося Шахтарю завдяки автоголу Бріньйолі після удару Вінісіуса Тобіаса. Ще через п’ять хвилин Ізакі Сілва відпасував на фланг, де був Глейкер Мендоса. Венесуелець відправив м’яча у верхній кут воріт, зробивши рахунок 3:1.
Шахтар – АЕК – 3:1
- Голи: Педріньйо, 34, Тобіас, 80, Мендоса, 86 – Маєр, 28
Завдяки перемозі над АЕКом Шахтар піднявся на десяте місце в турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи в активі чотири очки після двох турів.
У Лізі чемпіонів наступний матч підопічні Арди Турана проведуть проти міланського Інтера 21 жовтня.