Шахтар здобув першу перемогу в поточному розіграші Ліги чемпіонів. У другому турі гірники завдали поразки грецькому АЕКу.

Матч Шахтар – АЕК відбувся у Лондоні на Стемфорд Бридж та завершився з рахунком 3:1.

Шахтар – АЕК: як минув матч

Вже на 3-й хвилині АЕК створив перший гострий момент, коли після розіграшу кутового Арольд Мукуді пробив головою в каркас воріт Шахтаря.

Зараз дивляться

На дев’ятій хвилині матчу вже Шахтар міг відзначитися, але удар Аліссона парирував голкіпер грецького клубу Альберто Бріньйолі.

Рахунок у матчі вдалося відрити гостям на 28-й хвилині завдяки голу Ловро Маєра, якому асистував Ставрос Піліос.

Проте через п’ять хвилин гравець АЕКа Філіпе Релваш порушив правила у власному штрафному і арбітр призначив пенальті, яке реалізував Педріньйо.

Перед відходом на перерву Шахтар міг виходити вперед, але Педро Енріке влучив у поперечину.

На старті другого тайму греки намагалися пробити сітку воріт Дмитра Різника, завдавши шість ударів за 15 хвилин.

На 81-й хвилині вийти вперед вдалося Шахтарю завдяки автоголу Бріньйолі після удару Вінісіуса Тобіаса. Ще через п’ять хвилин Ізакі Сілва відпасував на фланг, де був Глейкер Мендоса. Венесуелець відправив м’яча у верхній кут воріт, зробивши рахунок 3:1.

Шахтар – АЕК – 3:1

Голи: Педріньйо, 34, Тобіас, 80, Мендоса, 86 – Маєр, 28

Завдяки перемозі над АЕКом Шахтар піднявся на десяте місце в турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи в активі чотири очки після двох турів.

У Лізі чемпіонів наступний матч підопічні Арди Турана проведуть проти міланського Інтера 21 жовтня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.