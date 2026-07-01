Нідерландський Аякс оголосив про відхід з команди футболіста збірної України Олександра Зінченка.

Про це пресслужба амстердамського клубу повідомила у соціальних мережах.

Зінченко залишив Аякс

29-річний Зінченко залишив Аякс у статусі вільного агента. Сторони вирішили не продовжувати контракт, термін якого сплив 30 червня 2026 року.

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Аякс також оголосив про те, що команду залишили чеський голкіпер Вітезслав Ярош та японський захисник Такехіро Томіясу.

– Ми хотіли б подякувати Вітезславу, Такехіро та Олександру за їхню відданість та внесок у діяльність клубу і побажати їм лише успіхів у наступному етапі їхньої кар’єри , – йдеться у повідомленні.

Український футболіст перейшов до Аякса з лондонського Арсенала 1 лютого 2026 року. Зінченко встиг провести за клуб з Амстердама лише два матчі, у яких результативними діями не відзначився.

– Я хотів би висловити величезну подяку всім в Аяксі за теплий прийом і підтримку, які я отримав протягом, на жаль, коротких двох тижнів, проведених у клубі. Від щирого серця бажаю всього найкращого всім у клубі та всім, хто пов’язаний з ним, – написав Зінченко в Instagram.

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Нагадаємо, через ушкодження у другому матчі футболіст вибув до завершення сезону-2025/26.

Першу частину попереднього сезону українець провів в оренді в англійському Ноттінгемі, зігравши десять матчів у всіх турнірах без результативних дій.

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