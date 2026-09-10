Український вінгер лондонського Тоттенгема Михайло Мудрик отримав травму гомілкостопа під час тренування та не допоможе збірній України у найближчих матчах Ліги націй.

Про це повідомляє Football.London.

Мудрик травмувався

Таким чином, Мудрик пропустить матч четвертого туру АПЛ проти Евертона, який відбудеться 12 вересня, та повернеться до тренувань після міжнародної паузи.

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За даними інсайдера Фабріціо Романо, що термін відновлення Михайла може становити від шести до восьми тижнів.

У соціальних мережах також було опубліковане фото, де Михайла зазнімкували зі спеціальним ортопедичним взуттям на одній нозі.

Mykhailo Mudryk has been injured in training and was spotted wearing protective boots in London. There is no official confirmation on the injury yet and when he will return. pic.twitter.com/OUa8dOBf0I — Speedline (@speedlne) September 9, 2026

Заявку збірної України з футболу на матчі Ліги націй мають оголосити під час пресконференції в середу, 16 вересня.

Раніше асистент головного тренера збірної України Тарас Степаненко повідомляв, що Мудрик може бути включений до розширеного списку синьо-жовтих, але остаточне рішення ухвалюватиме головний тренер.

Під час міжнародної паузи у вересні-жовтні збірна України проведе два виїзні та два номінально домашні матчі проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Перший матч підопічні Андреа Мальдери проведуть 25 вересня проти Угорщини о 21:45 за київським часом.

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