Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу в стартовому матчі на Ролан Гарросі-2026. Вона переграла представницю Іспанії Оксану Селехметьєву. Костюк вперше за останні два роки зуміла пробитися до другого кола французького мейджора.

Першою суперницею Марти Костюк на кортах Парижа стала Оксана Селехметьєва. Раніше 23-річна тенісистка представляла РФ і через повномасштабне вторгнення в Україну виступала в турі виключно під “нейтральним” прапором.

Проте буквально перед самим стартом Ролан Гаррос-2026 Селехметьєва офіційно змінила громадянство та тепер заявляється на турніри від Іспанії.

Українка розпочала поєдинок, одразу забезпечивши собі відрив у три гейми. Надалі Костюк повністю контролювала хід гри на корті: попри один втрачений гейм на власній подачі, вона відповіла суперниці двома брейками та впевнено закрила першу партію з рахунком 6:2.

Початок другої партії виявився для української тенісистки невдалим – українка стартувала з подвійної помилки та, припустившись ауту, віддала перший гейм Селехметьєвій. Проте Костюк миттєво повернулася в гру: вона не лише зрівняла рахунок, а й видала потужну серію, відірвавшись від суперниці – 5:1.

У фіналі поєдинку Костюк спершу поступилася геймом на власній подачі, а згодом змарнувала два матчпоінти. Долю зустрічі вирішив дев’ятий гейм, який українська тенісистка ефектно закрила ейсом, зафіксувавши перемогу в сеті з рахунком 6:3 та загальний тріумф у матчі.

Марта Костюк перервала дворічну серію невдач у Парижі та нарешті вийшла до другого кола французького мейджора. Загалом українська тенісистка виступає на кортах Ролан Гаррос уже сьомий сезон поспіль.

Наразі її особистим рекордом на цих змаганнях залишається вихід до 1/8 фіналу в 2021 році, де вона поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек.

Це дозволило Марті Костюк продовжити свою безпрограшну серію на ґрунтовому покритті до 13 поєдинків, що є новим особистим рекордом для української тенісистки.

У другому раунді Ролан Гаррос перша ракетка України зустрінеться з переможницею протистояння між американкою Кеті Волинець (WTA №108) та француженкою Кларою Бюрель (WTA №1483).

