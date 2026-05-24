Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в стартовом матче на Ролан Гарроси-2026. Она обыграла представительницу Испании Оксану Селехметьеву. Костюк впервые за последние два года сумела пробиться во второй круг французского мейджора.

Костюк победила экс-россиянку и вышла во второй круг Ролана Гарроса

Первой соперницей Марты Костюк на кортах Парижа стала Оксана Селехметьева. Ранее 23-летняя теннисистка представляла РФ и из-за полномасштабного вторжения в Украину выступала в туре исключительно под “нейтральным” флагом.

Однако буквально перед самым стартом Ролан Гаррос-2026 Селехметьева официально сменила гражданство и теперь заявляется на турниры от Испании.

Сейчас смотрят

Украинка начала поединок, сразу обеспечив себе отрыв в три гейма. В дальнейшем Костюк полностью контролировала ход игры на корте: несмотря на один потерянный гейм на собственной подаче, она ответила сопернице двумя брейками и уверенно закрыла первую партию со счетом 6:2.

Начало второй партии оказалось для украинской теннисистки неудачным – украинка стартовала с двойной ошибки и, допустив ауту, отдала первый гейм Селехметевой. Однако Костюк мгновенно вернулась в игру: она не только сравняла счет, но и выдала мощную серию, оторвавшись от соперницы – 5:1.

В финале поединка Костюк сначала уступила гейм на собственной подаче, а впоследствии потеряла два матчпоинта. Судьбу решил девятый гейм, который украинская теннисистка эффектно закрыла эйсом, зафиксировав победу в сете со счетом 6:3 и общий триумф в матче.

Марта Костюк прервала двухлетнюю серию неудач в Париже и наконец вышла во второй круг французского мейджора. В целом украинская теннисистка выступает на кортах Ролан Гаррос уже седьмой сезон.

В настоящее время ее личным рекордом на этих соревнованиях остается выход в 1/8 финала в 2021 году, где она уступила первую ракетку мира Изи Швентек.

Это позволило Марти Костюк продолжить свою беспроигрышную серию на грунтовом покрытии до 13 поединков, что является личным рекордом для украинской теннисистки.

Во втором раунде Ролан Гаррос первая ракетка Украины встретится с победительницей противостояния между американкой Кэти Волынец (WTA №108) и француженкой Кларой Бюрель (WTA №1483).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.