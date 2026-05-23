Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена у Гізі під час вечора боксу та відстояв пояс WBC в надважкій вазі.

Бій Усик – Верховен завершився в 11-му раунді технічним нокаутом.

Усик – Верховен: огляд бою

Верховен активніше стартував з першого раунду. У третьому суперники обмінялися ударами, і нідерландець провів гостру атаку. Усик зумів перехопити ініціативу в четвертому раунді: він влучав аперкотами та серіями ударів. Водночас Верховен відповів небезпечним правим ударом.

У другій половині бою Верховен не збавляв темпу. У дев’ятому раунді Усик опинився біля канатів під тиском суперника.

Наприкінці десятого раунду боксери влаштували розмін ударами.

В 11-му раунді Усик відправив суперника у нокдаун після того, як Верховен пропустив прямий удар. Після відрахунку бій продовжили, але Олександр ще однією комбінацією здобув дострокову перемогу.

На кону бою Усик – Верховен стояли пояси WBC та The Ring, які українець успішно відстояв. Також він володіє титулами чемпіона світу за версіями WBA та IBF.

Перемога над Верховеном стала 25-ю у професійній кар’єрі Усика. Також це його шостий поспіль успішний захист чемпіонських титулів у надважкій вазі.

