Українська тенісистка Марія Кочерженко програла у фінальному матчі Вімблдону-2026 серед гравців вікової категорії до 14 років.

Кочерженко програла у фінальному матчі Вімблдону-2026

Марія Кочерженко поступилася у фіналі Вімблдону серед спортсменок віком до 14 років.

На початку вирішального поєдинку за чемпіонський титул Кочерженко взяла перший гейм, після чого на подачу вийшла її суперниця зі США Іша Манчала, яка, як і Марія, дісталася фіналу без жодної поразки.

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Після обміну виграними партіями доля чемпіонства Кочерженко та Манчжали вирішувалася у третьому сеті. У форматі напруженого супертайбрейку до 10 очок сильнішою виявилася американська тенісистка, яка вирвала перемогу з рахунком 10:8.

На шляху до фіналу 13-річна українка, лідерка рейтингу Tennis Europe U14, продемонструвала бездоганну серію. На груповій стадії Кочерженко розібралася з датчанкою Емілією Хеннінгсен (6:4, 6:3), розгромила бразилійку Габріелу Карвальо (6:3, 6:0) та у надважкому поєдинку вирвала перемогу в австралійки Клер Хірші (6:4, 6:7, 14-12).

У кроці від головного матчу українка вибила ще одну тенісистку з Бразилії – Едуарду Гомес, перегравши її з рахунком 6:3, 7:5.

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