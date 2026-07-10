Всіх обіймаю: Костюк назвала наступний турнір, де зіграє після Вімблдону
- Марта Костюк повідомила, що після Вімблдону-2026 виступить на турнірі WTA 1000 у Торонто.
- Минулого року Костюк дійшла до чвертьфіналу цього турніру.
Українська тенісистка Марта Костюк анонсувала виступ на турнірі WTA 1000 у канадському Торонто після завершення Вімблдону-2026.
Про це вона сказала в коментарі для Суспільне Спорт.
Де виступить Костюк після Вімблдону
Після півфіналу Костюк подякувала вболівальникам за підтримку та сказала, що планує виступити на турнірі WTA 1000 у Торонто.
– Я дуже вдячна всім за підтримку. Це неймовірно важливо для мене, для всіх гравців взагалі. Я з великою гордістю представляю Україну, українських людей, і я всіх дуже люблю і всіх обіймаю. Побачусь з усіма в Торонто, – сказала Марта.
Окрім тисячника у Торонто Костюк має також зіграти на турнірі WTA 500 у Вашингтоні.
Минулого року на турнірі в Торонто Марта дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Олені Рибакіній.
Окрім Костюк, до основної сітки турніру в Торонто також заявилась Еліна Світоліна.
Змагання WTA 1000 у Торонто на хардовому покритті відбудуться 2-13 серпня та стануть одними з найбільших перед останнім турніром серії Grand Slam сезону – US Open.
Нагадаємо, Марта Костюк уперше в кар’єрі зіграла у півфіналі Вімблдону, проте поступилася у двох сетах чешці Лінді Носковій.