Українська тенісистка Марта Костюк анонсувала виступ на турнірі WTA 1000 у канадському Торонто після завершення Вімблдону-2026.

Про це вона сказала в коментарі для Суспільне Спорт.

Де виступить Костюк після Вімблдону

Після півфіналу Костюк подякувала вболівальникам за підтримку та сказала, що планує виступити на турнірі WTA 1000 у Торонто.

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– Я дуже вдячна всім за підтримку. Це неймовірно важливо для мене, для всіх гравців взагалі. Я з великою гордістю представляю Україну, українських людей, і я всіх дуже люблю і всіх обіймаю. Побачусь з усіма в Торонто, – сказала Марта.

Окрім тисячника у Торонто Костюк має також зіграти на турнірі WTA 500 у Вашингтоні.

Минулого року на турнірі в Торонто Марта дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Олені Рибакіній.

Окрім Костюк, до основної сітки турніру в Торонто також заявилась Еліна Світоліна.

Змагання WTA 1000 у Торонто на хардовому покритті відбудуться 2-13 серпня та стануть одними з найбільших перед останнім турніром серії Grand Slam сезону – US Open.

Нагадаємо, Марта Костюк уперше в кар’єрі зіграла у півфіналі Вімблдону, проте поступилася у двох сетах чешці Лінді Носковій.

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