Украинская теннисистка Мария Кочерженко проиграла в финальном матче Уимблдона-2026 среди игроков возрастной категории до 14 лет.

Кочерженко проиграла в финальном матче Уимблдона-2026

Мария Кочерженко уступила в финале Уимблдона среди спортсменок в возрасте до 14 лет.

В начале решающего поединка за чемпионский титул Кочерженко взяла первый гейм, после чего на подачу вышла ее соперница из США Иша Манчала, которая, как и Мария, добралась до финала без поражения.

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После обмена выигранными партиями судьба чемпионства Кочерженко и Манчжалы решалась в третьем сете. В формате напряженного супертайбрейка до 10 очков сильнее оказалась американская теннисистка, вырвавшая победу со счетом 10:8.

По пути в финал 13-летняя украинка, лидерша рейтинга Tennis Europe U14, продемонстрировала безупречную серию. На групповой стадии Кочерженко разобралась с датчанкой Эмилией Хеннингсен (6:4, 6:3), разгромила бразильянку Габриэлу Карвальо (6:3, 6:0) и в тяжелейшем поединке вырвала победу у австралийки Клер Хирши (6:4,4-7:2).

В шаге от главного матча украинка выбила еще одну теннисистку из Бразилии – Эдуарду Гомес, обыграв ее со счетом 6:3, 7:5.

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