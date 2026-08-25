Перша ракетка України Еліна Світоліна взяла участь у спеціальному заході, під час якого хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку підсвітили синьо-жовтими кольорами

Це сталося з нагоди 35-ї річниці незалежності України.

Світоліна підсвітила хмарочос у Нью-Йорку

– Для мене велика честь бути тут, у Нью-Йорку, у день святкування 35-ї річниці незалежності України. Для українців незалежність означає свободу і наше право обирати власне майбутнє. Сьогодні Емпайр-Стейт-Білдінг сяє синім і жовтим – кольорами України, – зазначила Еліна.

Тенісистка додала, що ці кольори символізують мужність, силу та стійкість українського народу.

Зараз дивляться

View this post on Instagram A post shared by Empire State Building Observation Deck (@empirestatebldg)

– Я дуже вдячна американському народу за вашу підтримку України та українців. Це так багато для нас важить. Сподіваюся, що кожен, хто сьогодні побачить ці кольори, подумає про свободу, надію та мир. Нехай це світло сяє для України, для нашого народу та для вільного й мирного майбутнього. З Днем Незалежності, Україно, – додала вона.

Ukrainian tennis star Elina Svitolina marked the 35th anniversary of Ukraine’s independence today at the @EmpireStateBldg Svitolina took part in a special lighting ceremony ahead of the Empire State Building shining blue and yellow tonight in honor of Ukraine’s Independence… pic.twitter.com/ovlwxTQm2F — New York Mickey (@MickmickNYC) August 24, 2026

На сторінці Empire State Building у Facebook також повідомили, що перемикач світлової ілюмінації увімкнула Світоліна.

– Еліна Світоліна натиснула перемикач — сьогодні ввечері Емпайр-Стейт-Білдінг сяє кольорами українського прапора, синім і жовтим, на честь 35-ї річниці незалежності України, — йдеться в дописі.

Емпайр-Стейт-Білдінг – хмарочос висотою 381 м (448 м з антеною), що має 102 поверхи, зведений у стилі ар-деко в окрузі Мангеттен міста Нью-Йорка, США. Будівля входить до списку пам’яток архітектури національного значення США.

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