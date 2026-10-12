Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на шосте місце, Костюк втрималася у десятці
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 12 жовтня 2026 року.
Першою ракеткою залишається казашка Олена Рибакіна, слідом за нею в рейтингу йде “нейтральна” Аріна Соболенко, а на третє місце піднялася “нейтральна” Мірра Андрєєва.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на шосту сходинку. На цю позицію вона повернулася вперше за п’ять років. Марта Костюк, яка пропустила турнір у Пекіні через ушкодження, залишилася десятою.
У 50-ці найкращих ще три українки – усі вони піднялися у рейтингу. Це – Дар’я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. А ось Олександра Олійникова втратила чотири позиції і тепер йде 51-ю.
- 6. (7). Еліна Світоліна – 5 024 очки;
- 10. (10). Марта Костюк – 3 910 очок;
- 42. (46). Дар’я Снігур – 1 254 очки;
- 44. (45) Юлія Стародубцева – 1 165 очок;
- 48. (50). Ангеліна Калініна – 1 107 очок;
- 51. (47). Олександра Олійникова – 1 082 очка;
- 103. (111). Даяна Ястремська – 727 очок;
- 124. (127) Вероніка Подрез – 598 очок;
- 167. (180). Анастасія Соболєва – 457 очок.
Рейтинг WTA від 12 жовтня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося шість змін. На третю сходинку піднялася Мірра Андрєєва, посунувши двох американок Джессіку Пегулу та Коко Гофф.
Українка Еліна Світоліна тепер йде шостою, а чешка Кароліна Мухова – сьомою. Натомість ще одна представниця Чехії Лінда Носкова втратила дві позиції.
- (1). Олена Рибакіна (Казахстан) – 9 696 очок;
- (2). Аріна Соболенко – 7 550 очок;
- (5). Мірра Андреєва – 6 371 очко;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 6 225 очок;
- (4). Коко Гофф (США) – 5 974 очки;
- (7). Еліна Світоліна (Україна) – 5 024 очки;
- (8) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 773 очки;
- (6) Лінда Носкова (Чехія) – 4 679 очок;
- (9). Іга Свьонтек (Польща) – 3 999 очок;
- (10). Марта Костюк (Україна) – 3 910 очок.
Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 1000 у китайському Ухані, де виступлять Світоліна, Костюк, Снігур, Стародубцева та Ястремська. Калініна першою зачохлила ракетку на цих змаганнях з українок.
Також відбудуться турніри серії WTA 125 у Ліссабоні, Мальорці та Роверето. На турнірі на Мальорці зіграє українка Анастасія Соболєва.