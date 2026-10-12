Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 12 жовтня 2026 року.

Першою ракеткою залишається казашка Олена Рибакіна, слідом за нею в рейтингу йде “нейтральна” Аріна Соболенко, а на третє місце піднялася “нейтральна” Мірра Андрєєва.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.

Зараз дивляться

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на шосту сходинку. На цю позицію вона повернулася вперше за п’ять років. Марта Костюк, яка пропустила турнір у Пекіні через ушкодження, залишилася десятою.

У 50-ці найкращих ще три українки – усі вони піднялися у рейтингу. Це – Дар’я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. А ось Олександра Олійникова втратила чотири позиції і тепер йде 51-ю.

6. (7). Еліна Світоліна – 5 024 очки;

10. (10). Марта Костюк – 3 910 очок;

42. (46). Дар’я Снігур – 1 254 очки;

44. (45) Юлія Стародубцева – 1 165 очок;

48. (50). Ангеліна Калініна – 1 107 очок;

51. (47). Олександра Олійникова – 1 082 очка;

103. (111). Даяна Ястремська – 727 очок;

124. (127) Вероніка Подрез – 598 очок;

167. (180). Анастасія Соболєва – 457 очок.

Рейтинг WTA від 12 жовтня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося шість змін. На третю сходинку піднялася Мірра Андрєєва, посунувши двох американок Джессіку Пегулу та Коко Гофф.

Українка Еліна Світоліна тепер йде шостою, а чешка Кароліна Мухова – сьомою. Натомість ще одна представниця Чехії Лінда Носкова втратила дві позиції.

(1). Олена Рибакіна (Казахстан) – 9 696 очок; (2). Аріна Соболенко – 7 550 очок; (5). Мірра Андреєва – 6 371 очко; (3). Джессіка Пегула (США) – 6 225 очок; (4). Коко Гофф (США) – 5 974 очки; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 5 024 очки; (8) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 773 очки; (6) Лінда Носкова (Чехія) – 4 679 очок; (9). Іга Свьонтек (Польща) – 3 999 очок; (10). Марта Костюк (Україна) – 3 910 очок.

Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 1000 у китайському Ухані, де виступлять Світоліна, Костюк, Снігур, Стародубцева та Ястремська. Калініна першою зачохлила ракетку на цих змаганнях з українок.

Також відбудуться турніри серії WTA 125 у Ліссабоні, ​Мальорці та ​Роверето. На турнірі на Мальорці зіграє українка Анастасія Соболєва.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.