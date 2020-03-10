Як знайти інвестора та створити бізнес-план для стартапу
Українські стартапи – складно втілити в життя. По-перше, бракує справді гарних та конкурентних ідей. А з тими, що є винахідники не знають, у які двері стукати. Як знайти інвестора, як створити бізнес-план? Допомогти у цьому можуть спеціальні акселератори. Це такі майданчики, де розробників вчать основам просування власних ідей.
Винахідники над своїми ідеями працюють в акселераторах Sector X. Місце, де розробники вчаться втілювати задуми в життя і можуть зустрітися з представниками бізнесу.
Наші стартапи не вміють презентувати свою ідею.
Галина Палійчук-Лукша займається пошуком бізнес-партнерів. Колись вона вступила в 17 університетів, вибрала виш у Швеції, потім кілька років працювала за кордоном. Повернулася заради проекту. Каже, українським винахідникам треба вміти говорити лаконічно.
Факти ICTV раніше писали про те, що українець зі США розробляє розумні меблі.