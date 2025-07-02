Концерти, вар’єте і танцювальні вечори: куди піти в Києві у липні 2025 року

Липень 2025 року в Києві буде насичений подіями, які подарують яскраві емоції та зроблять ваше літо незабутнім.

В афіші цього місяця – концерти просто неба, театральні вистави і запальні танцювальні вечірки. Також кияни та гості столиці зможуть відвідати мюзикл-вар’єте, трибʼют-шоу та зіграти в інтелектуальний квіз.

Куди варто піти в Києві у липні 2025 року – афішу подій дивіться далі у нашому матеріалі.

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Концерт Максима Бородіна

Співак-романтик запрошує на свій великий сольний концерт просто неба в Києві. 13 липня на літній терасі Gulliver відбудеться незабутній вечір музики, емоцій і прем’єр.

Музичний шлях артиста розпочався з вуличних виступів, а справжній прорив стався у 2023 році з піснею Якби не ти. Відтоді його треки стабільно потрапляють у топи Apple Music та YouTube. Сьогодні Максим Бородін — це голос, який не сплутаєш: його пісні Скажи мені, Чайка, Без тебе, Не відпускай та Зозуленька звучать по всій країні й підкорюють серця слухачів.

Коли: 13 липня, 19:00

Де: тераса ТРЦ Gulliver (Спортивна площа, 1А)

Вхід: 650 – 1 700 грн

Концерт Євгена Хмари

3 липня на літній терасі ТРЦ Gulliver дасть сольний концерт віртуоз, піаніст та композитор Євген Хмара. Артист представить нову акустичну програму під відкритим небом.

Євген Хмара – один із найвідоміших українських піаністів нового покоління. Він грає серцем і створює музику, яка говорить без слів. Його концерти – це завжди особливий настрій і глибокі емоції. Унікальне звучання створять два роялі та подвійний струнний квартет. Спеціальна гостя вечора – чарівна Odara.

Коли: 3 липня, 19:00

Де: тераса ТРЦ Gulliver (Спортивна площа, 1А)

Вхід: 700 – 2 000 грн

Вистава Наші Кайдаші

Зірковий склад історії, яку ми усі любимо і знаємо, від продюсера та відомого актора Євгена Олійника.

У ролях: Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Володимир Горянський, Наталка Денисенко, Вікторія Маремуха, Богдан Осадчук, Оля Атанасова. Після вистави можна зробити фото з акторами.

Коли: 20 липня, 18:00

Де: МКЦМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вхід: 450 – 1 990 грн

Classic Rock Hits — музика легенд

Хіти Led Zeppelin, Rolling Stones, Oasis і Девіда Бові прозвучать наживо у виконанні харизматичного вокаліста Алекса Пікмана та гурту Kaska Records Band.

Вечір відкриє найсильніші сторінки історії рок-музики — від глибоких балад до енергійних гітарних рифів. DJ Pasha (Павло Шилько) доповнить концерт живими історіями про культові композиції та артистів.

Коли: 2 липня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 250 – 500 грн

Благодійні концерти #НаШапку

#НаШапку — серія благодійних концертів для підтримки БФ СВОЇ. У липні на сцену вийдуть артисти, що об’єднують музику, слово й допомогу в одному вечорі. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених українських захисників.

3 липня — стендаперка Вєста Гунченко — дотепна й жива сцена, де гумор перетинається з глибокими спостереженнями про наше життя.

10 липня — Оркестр Головного управління Національної поліції в Київській області. Професійні музиканти, офіцери й ветерани бойових дій — зі сцени звучатимуть гімни честі, любові й сили.

17 липня — подорож українською естрадою з Зіновієм Карачем, Fiji Band і Павлом Крахмальовим. Львівський дух й переосмислені хіти від Богдана Веселовського до Святослава Вакарчука.

24 липня — проєкт Нескорений ПроRock, присвячений Олені Телізі. Пісні на її вірші прозвучать у виконанні Анжеліки Рудницької, Лесі Рой, Анни Заклецької та інших.

Коли: 3, 10, 17, 24 липня, 18:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: вхід вільний, під час концертів проходить збір донатів і тематичні благодійні аукціони.

Серія шоу Королі Тріб’ютів

Королі Тріб’ютів — серія щонедільних концертів у Pepper’s Club, присвячених легендарним світовим артистам. Це можливість почути улюблені пісні наживо, у професійному виконанні, в атмосфері камерного клубу з якісним звуком. У липні на сцені — репертуар Coldplay, Nirvana, Sting та Pink.

6 липня — триб’ют-концерт Coldplay у виконанні гурту Jack London та вокаліста Вадима Розумного, які відтворять живу енергетику британського колективу, що подарував світу Fix You, The Scientist, Viva La Vida та інші хіти.

13 липня — гурт M.Others зіграють знакові хіти Nirvana, зокрема Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, а також рідкісні композиції з MTV Unplugged.

20 липня — подорож творчістю Sting у виконанні гурту Perfect Strangers. Shape of My Heart, Fields of Gold, Fragile поєднають витонченість джазу, силу року та чуттєвість попу.

27 липня — гурт ToSee подарує вечір вокалу, драйву та бунтівної емоційності Pink. Наживо — Just Like a Pill, Try, Raise Your Glass та інші композиції, що поєднують силу, чуттєвість і жіночий протест у кожній ноті.

Королі Тріб’ютів у Pepper’s Club — це щонедільна традиція, що об’єднує тих, хто цінує живу музику, світові хіти та яскраві враження.

Коли: 6, 13, 20, 27 липня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: вхід вільний

Інтелектуальна гра Бам Quiz

Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — ідеальний вечір з друзями — щовівторка гостей запрошують на динамічний паб-квіз, який поєднує розваги, азарт, нові знання та відпочинок.

На гостей чекає 8 тематично різних раундів — на логіку, ерудицію, памʼять, реакцію і нестандартне мислення. Ведучі задають не лише цікаві питання, а й влаштовують справжнє шоу з історіями, жартами й комунікацією з залом.

Коли: 8, 15, 22, 29 липня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 300 грн

Шоу Пашина 20. Битва імен — Joe Cocker vs Adriano Celentano

Музичне протистояння творчості двох легенд — Джо Кокера та Адріано Челентано — у форматі живого батлу від Павла Шилька (DJ Pasha). Дві команди українських артистів виконають найвідоміші хіти з репертуарів культових виконавців, а вирішальне слово — за глядачами, які голосують за переможця вечора.

Живий звук, харизма вокалістів і захопливий формат перетворять цей вечір на подію, яку точно не хочеться пропустити.

Коли: 9 липня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 290 – 690 грн

Концерт гурту Romoza

Гурт Romoza наживо виконає барвистий мікс авторського поп-року з нотками ска, латину та диско-фанку. У програмі — хіти Працює ППО, Йогиня Олександра, Просто хороші люди та прем’єра нового синглу Si vis amari ama — легкий, танцювальний трек із вайбом сучасної іронії.

Коли: 16 липня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 290 – 490 грн

Хіти Френка Сінатри

Вечір для поціновувачів вишуканої класики у виконанні джазового вокаліста Павла Пігури у супроводі Kyiv Jazz Quintet. Наживо пролунають найвідоміші композиції легендарного Френка Сінатри, зокрема My Way, Fly Me to the Moon, New York, New York, які стали втіленням елегантної атмосфери романтики.

Коли: 23 липня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 200 – 490 грн

Триб’ют Біллі Холідей

30 липня відбудеться концерт, присвячений загадковій, чуттєвій і незабутній Біллі Холідей — одній із найвпливовіших джазових вокалісток 20 століття. Гурт Merry Mary Band виконає Willow Weep for Me, Love Me or Leave Me, Nice Work if You Can Get It та інші пісні, які не втрачають сили й краси з роками.

Коли: 30 липня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 200 – 400 грн

Танцювальні вечори у Pepper’s Club

У липні в Pepper’s Club щоп’ятниці та щосуботи відбуватимуться танцювальні вечори з живим звуком і вільним входом.

На сцені — Real Band, Jolly Band, No Comments, Tokyo, Pentagon, Stories, F.L.I.R.T. та KRI Band. Гостей чекає вибуховий мікс рокових хітів, поп-каверів і сучасної української музики у виконанні найпотужніших live-бендів столиці.

Вистави театру Чорний Квадрат

Театр Чорний Квадрат з 1991 року, понад тридцять років, залишається на вістрі гострих тем і відвертих розмов — й роки поспіль щосереди та щосуботи виступає на сцені Caribbean Club.

Цього місяця у репертуарі: 2 липня — Роздягайся, будемо… говорити, 5 липня — Щастя завжди поруч, 9 липня — Шукаю чоловіка на кожен день, 10 липня — Sex improv, 12 липня — Ти моє все, 16 липня — Пробач. Прощавай. Сміття винесу сам, 19 липня — 21 хвилина до та після сексу, 23 липня — Ліворуч від розлуки, 26 липня — Світло в кінці ліжка, 30 липня — Медовий місяць.

Вистави відбуваються українською мовою щосереди ввечері та в суботу вдень. За промокодом KVADRAT10 — знижка 10%. Повний опис кожної постановки — на сайті клубу.

Коли: 2, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 26, 30 липня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 390 грн

Caribbean Disco Party

Щосуботи — легендарні вечірки Caribbean Disco Party з живою музикою, улюбленими хітами та танцями до самого ранку. У програмі — виступи кавер-гуртів TOKYO, STORIES, F.L.I.R.T. та NO COMMENTS, а також танцювальні сети від DJ Mustafaev.

Коли: 6, 13, 20 та 27 липня, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 290 – 590 грн

Sex improv від Kvadrat Шоу

Інтерактивна комедія без табу та імпровізаційний перформанс від акторів театру Чорний Квадрат. Формат шоу не має сценарію — усе вирішують глядачі, пропонуючи ситуації, ролі та несподівані повороти.

На сцені — актори імпровізаційної ТОП-ліги: Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Євген Амаріца й Олександр Розвяков. Вони відчувають настрій аудиторії, миттєво реагують на репліки з залу й створюють яскраві, дотепні, а часом і дуже сміливі історії.

Коли: 10 липня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 790 грн

Мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте Рояль

Вар’єте Рояль — авторське шоу Caribbean Club, що вже понад п’ять років занурює глядачів у світ спокуси, вишуканості та візуального задоволення. У вартість квитка входить перегляд шоу та пляшка ігристого або вина на двох.

Хореографію створили постановники з шоу Танці з зірками. Зіркова вокалістка — харизматична Lida Lee. На сцену Роялю підіймались зіркові артисти, зокрема Злата Огневич, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, Євген Галич, Kadnay, Євген Хмара.

Коли: 11, 25 липня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 1 090 – 2 490 грн

Джазовий концерт музики Френка Сінатри

Наживо прозвучать легендарні композиції My Way, Fly Me to the Moon, New York, New York та інші шедеври у витонченому виконанні Kyiv Jazz Quintet.

На сцені — майстерний вокаліст Павло Пігура та віртуозні музиканти, які передадуть атмосферу великої епохи та створять особливий настрій. Медіапартнер події — Radio Jazz.

Коли: 17 липня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 290 – 790 грн

Музика Sting у шоу Легенди музики Павла Шилька

Найкращі пісні Sting — від Shape of My Heart до Desert Rose — у живому виконанні вокалістів і гурту Kaska Records.

Це третій епізод концертного проєкту Легенди музики, який знайомить із творчістю культових артистів через музику, історії й сценічну харизму. На гостей чекає потужний лайв, проникливі тексти, улюблені мелодії, які нагадають, чому Sting — легенда назавжди.

Коли: 24 липня, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 790 грн

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