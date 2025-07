Концерты, варьете и танцевальные вечера: куда пойти в Киеве в июле 2025 года

Июль 2025 года в Киеве будет насыщен событиями, которые подарят яркие эмоции и сделают ваше лето незабываемым.

В афише этого месяца — концерты под открытым небом, театральные представления и зажигательные танцевальные вечеринки. Также киевляне и гости столицы смогут посетить мюзикл-варьете, трибьют-шоу и сыграть в интеллектуальный квиз.

Куда стоит пойти в Киеве в июле 2025 года — афишу событий смотрите далее в нашем материале.

Концерт Максима Бородина

Певец-романтик приглашает на свой большой сольный концерт под открытым небом в Киеве. 13 июля на летней террасе Gulliver состоится незабываемый вечер музыки, эмоций и премьер.

Музыкальный путь артиста начался с уличных выступлений, а настоящий прорыв произошел в 2023 году с песней Якби не ти. С тех пор его треки стабильно попадают в топы Apple Music и YouTube. Сегодня Максим Бородин — это голос, который не спутаешь: его песни Скажи мені, Чайка, Без тебе, Не відпускай и Зозуленька звучат по всей стране и покоряют сердца слушателей.

Когда: 13 июля, 19:00

Где: терраса ТРЦ Gulliver (Спортивная площадь, 1А)

Вход: 650 — 1 700 грн

Концерт Евгения Хмары

3 июля на летней террасе ТРЦ Gulliver даст сольный концерт виртуоз, пианист и композитор Евгений Хмара. Артист представит новую акустическую программу под открытым небом.

Евгений Хмара — один из самых известных украинских пианистов нового поколения. Он играет сердцем и создает музыку, которая говорит без слов. Его концерты — это всегда особое настроение и глубокие эмоции. Уникальное звучание создадут два рояля и двойной струнный квартет. Специальная гостья вечера — очаровательная Odara.

Когда: 3 июля, 19:00

Где: терраса ТРЦ Gulliver (Спортивная площадь, 1А)

Вход: 700 — 2 000 грн

Спектакль Наши Кайдаши

Звездный состав истории, которую мы все любим и знаем, от продюсера и известного актера Евгения Олейника.

В ролях: Тарас Цымбалюк, Ольга Сумская, Владимир Горянский, Наталка Денисенко, Виктория Маремуха, Богдан Осадчук, Оля Атанасова. После спектакля можно сделать фото с актерами.

Когда: 20 июля, 18:00

Где: МКЦМ, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Вход: 450 — 1 990 грн

Classic Rock Hits — музыка легенд

Хиты Led Zeppelin, Rolling Stones, Oasis и Дэвида Боуи прозвучат вживую в исполнении харизматичного вокалиста Алекса Пикмана и группы Kaska Records Band.

Вечер откроет самые сильные страницы истории рок-музыки — от глубоких баллад до энергичных гитарных риффов. DJ Pasha (Павел Шилько) дополнит концерт живыми историями о культовых композициях и артистах.

Когда: 2 июля, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 250 — 500 грн

Благотворительные концерты #НаШапку

#НаШапку — серия благотворительных концертов для поддержки БФ СВОЇ. В июле на сцену выйдут артисты, объединяющие музыку, слово и помощь в одном вечере. Все собранные средства пойдут на закупку костных имплантов для раненых украинских защитников.

3 июля — стендапер Веста Гунченко — остроумная и живая сцена, где юмор пересекается с глубокими наблюдениями о нашей жизни.

10 июля — Оркестр Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Профессиональные музыканты, офицеры и ветераны боевых действий — со сцены будут звучать гимны чести, любви и силы.

17 июля — путешествие по украинской эстраде с Зиновием Карачем, Fiji Band и Павлом Крахмалевым. Львовский дух и переосмысленные хиты от Богдана Веселовского до Святослава Вакарчука.

24 июля — проект Непокоренный ПроRock, посвященный Елене Телиге. Песни на ее стихи прозвучат в исполнении Анжелики Рудницкой, Леси Рой, Анны Заклецкой и других.

Когда: 3, 10, 17, 24 июля, 18:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: вход свободный, во время концертов проходит сбор донатов и тематические благотворительные аукционы.

Серия шоу Короли Трибьютов

Короли Трибьютов — серия еженедельных концертов в Pepper’s Club, посвященных легендарным мировым артистам. Это возможность услышать любимые песни вживую, в профессиональном исполнении, в атмосфере камерного клуба с качественным звуком. В июле на сцене — репертуар Coldplay, Nirvana, Sting и Pink.

6 июля — трибьют-концерт Coldplay в исполнении группы Jack London и вокалиста Вадима Разумного, которые воссоздадут живую энергетику британского коллектива, подарившего миру Fix You, The Scientist, Viva La Vida и другие хиты.

13 июля — группа M.Others сыграет знаковые хиты Nirvana, в частности Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, а также редкие композиции с MTV Unplugged.

20 июля — путешествие по творчеству Sting в исполнении группы Perfect Strangers. Shape of My Heart, Fields of Gold, Fragile соединят изящество джаза, силу рока и чувственность попа.

27 июля — группа ToSee подарит вечер вокала, драйва и мятежной эмоциональности Pink. Вживую — Just Like a Pill, Try, Raise Your Glass и другие композиции, сочетающие силу, чувственность и женский протест в каждой ноте.

Короли Трибьютов в Pepper’s Club — это еженедельная традиция, объединяющая тех, кто ценит живую музыку, мировые хиты и яркие впечатления.

Когда: 6, 13, 20, 27 июля, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: вход свободный

Интеллектуальная игра Бам Quiz

Серия драйвовых игр БАМ QUIZ — идеальный вечер с друзьями — каждый вторник гостей приглашают на динамичный паб-квиз, который сочетает развлечения, азарт, новые знания и отдых.

Гостей ждет 8 тематически разных раундов — на логику, эрудицию, память, реакцию и нестандартное мышление. Ведущие задают не только интересные вопросы, но и устраивают настоящее шоу с историями, шутками и коммуникацией с залом.

Когда: 8, 15, 22, 29 июля, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 300 грн

Шоу Пашина 20. Битва имен — Joe Cocker vs Adriano Celentano

Музыкальное противостояние творчества двух легенд — Джо Кокера и Адриано Челентано — в формате живого батла от Павла Шилько (DJ Pasha). Две команды украинских артистов исполнят самые известные хиты из репертуаров культовых исполнителей, а решающее слово — за зрителями, которые голосуют за победителя вечера.

Живой звук, харизма вокалистов и увлекательный формат превратят этот вечер в событие, которое точно не хочется пропустить.

Когда: 9 июля, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 290 — 690 грн

Концерт группы Romoza

Группа Romoza вживую исполнит красочный микс авторского поп-рока с нотками ска, латины и диско-фанка. В программе — хиты Працює ППО, Йогиня Олександра, Просто хороші люди и премьера нового сингла Si vis amari ama — легкий, танцевальный трек с вайбом современной иронии.

Когда: 16 июля, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 290 — 490 грн

Хиты Фрэнка Синатры

Вечер для ценителей изысканной классики в исполнении джазового вокалиста Павла Пигуры в сопровождении Kyiv Jazz Quintet. Вживую прозвучат самые известные композиции легендарного Фрэнка Синатры, в частности My Way, Fly Me to the Moon, New York, New York, New York, которые стали воплощением элегантной атмосферы романтики.

Когда: 23 июля, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 200 — 490 грн

Трибьют Билли Холидей

30 июля состоится концерт, посвященный загадочной, чувственной и незабываемой Билли Холидей — одной из самых влиятельных джазовых вокалисток 20 века. Группа Merry Mary Band исполнит Willow Weep for Me, Love Me or Leave Me, Nice Work if You Can Get It и другие песни, которые не теряют силы и красоты с годами.

Когда: 30 июля, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 200 — 400 грн

Танцевальные вечера в Pepper’s Club

В июле в Pepper’s Club каждую пятницу и субботу будут проходить танцевальные вечера с живым звуком и свободным входом.

На сцене — Real Band, Jolly Band, No Comments, Tokyo, Pentagon, Stories, F.L.I.R.T. и KRI Band. Гостей ждет взрывной микс роковых хитов, поп-каверов и современной украинской музыки в исполнении самых мощных live-бэндов столицы.

Спектакли театра Черный Квадрат

Театр Черный Квадрат с 1991 года, более тридцати лет, остается на острие острых тем и откровенных разговоров — и годы подряд каждую среду и субботу выступает на сцене Caribbean Club.

В этом месяце в репертуаре: 2 июля — Раздевайся, будем… говорить, 5 июля — Счастье всегда рядом, 9 июля — Ищу мужчину на каждый день, 10 июля — Sex improv, 12 июля — Ты мое все, 16 июля — Прости. Прощай. Мусор вынесу сам, 19 июля — 21 минута до и после секса, 23 июля — Слева от разлуки, 26 июля — Свет в конце кровати, 30 июля — Медовый месяц.

Спектакли проходят на украинском языке каждую среду вечером и в субботу днем. По промокоду KVADRAT10 — скидка 10%. Полное описание каждой постановки — на сайте клуба.

Когда: 2, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июля

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 грн

Caribbean Disco Party

Каждую субботу — легендарные вечеринки Caribbean Disco Party с живой музыкой, любимыми хитами и танцами до самого утра. В программе — выступления кавер-групп TOKYO, STORIES, F.L.I.R.T. и NO COMMENTS, а также танцевальные сеты от DJ Mustafaev.

Когда: 6, 13, 20 и 27 июля, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 290 — 590 грн

Sex improv от Kvadrat Шоу

Интерактивная комедия без табу и импровизационный перформанс от актеров театра Черный Квадрат. Формат шоу не имеет сценария — все решают зрители, предлагая ситуации, роли и неожиданные повороты.

На сцене — актеры импровизационной ТОП-лиги: Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Евгений Амарица и Александр Розвяков. Они чувствуют настроение аудитории, мгновенно реагируют на реплики из зала и создают яркие, остроумные, а порой и очень смелые истории.

Когда: 10 июля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 790 грн

Мюзикл в формате динер-шоу — Варьете Рояль

Варьете Рояль — авторское шоу Caribbean Club, которое уже более пяти лет погружает зрителей в мир соблазна, изысканности и визуального удовольствия. В стоимость билета входит просмотр шоу и бутылка игристого или вина на двоих.

Хореографию создали постановщики из шоу Танцы со звездами. Звездная вокалистка — харизматичная Lida Lee. На сцену Рояля поднимались звездные артисты, в частности Злата Огневич, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, Евгений Галич, Kadnay, Евгений Хмара.

Когда: 11, 25 июля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 1 090 — 2 490 грн

Джазовый концерт музыки Фрэнка Синатры

Вживую прозвучат легендарные композиции My Way, Fly Me to the Moon, New York, New York и другие шедевры в изящном исполнении Kyiv Jazz Quintet.

На сцене — мастерский вокалист Павел Пигура и виртуозные музыканты, которые передадут атмосферу великой эпохи и создадут особое настроение. Медиапартнер события — Radio Jazz.

Когда: 17 июля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 290 — 790 грн

Музыка Sting в шоу Легенды музыки Павла Шилько

Лучшие песни Sting — от Shape of My Heart до Desert Rose — в живом исполнении вокалистов и группы Kaska Records.

Это третий эпизод концертного проекта Легенды музыки, который знакомит с творчеством культовых артистов через музыку, истории и сценическую харизму. Гостей ждет мощный лайв, проникновенные тексты, любимые мелодии, которые напомнят, почему Sting — легенда навсегда.

Когда: 24 июля, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 790 грн

