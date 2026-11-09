Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, поділилася романтичними кадрами з прогулянки з чоловіком нічним Римом.

Знімки Катерина розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Усик прогулявся Римом з дружиною

Для прогулянки та фотосесії Усики обрали стриманий образ у спокійних та теплих тонах. Олександр був у світлому бежевому светрі та темних штанах, а Катерина доповнила свій образ класичним бежевим тренчем.

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На знімках подружжя ніжно обіймаються та позують на тлі вечірнього Рима.

Атмосферна фотосесія привернула увагу підписників. З моменту публікації допис Катерини набрав понад 44 тис. вподобань.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Катерина Усик🇺🇦 (@usyk_kate1505)

Емодзі захвату залишили під дописом кліпмейкер Алан Бадоєв та боксерка Кіра Макогоненко.

Нагадаємо, наприкінці жовтня менеджер українського боксера Сергій Лапін заявив, що Усик готує гучне повернення до першої важкої ваги у 2027 році.

За його словами, метою Усика є проведення масштабного об’єднавчого поєдинку проти американця Девіда Бенавідеса, щоб знову спробувати зібрати всі титули дивізіону.

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