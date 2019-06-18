Засмагання на сонці: у чому небезпека і правила
Літо в розпалі, сонце пече нестерпно і б’є всі температурні рекорди. Як же захистити шкіру від випромінювання? Дерматологи застерігають: засмагати шкідливо. Сонце з кожним роком стає дедалі агресивнішим. І надмірне споживання його променів загрожує смертельними хворобами. Лише в Сполучених Штатах від раку шкіри щогодини помирає одна людина.
Ведучий програми Факти Петро Дем’янчук разом з дружиною і сином нещодавно відпочивав на морі. Засмагати полюбляє, але кремами принципово не користується. Аби не обгоріти – йде з пляжу о 12 годині, а повертається вже після 5 вечора.
О другій дня на київському пляжі – людей як оселедців у бочці. Хтось шукає порятунку від спеки у воді, хтось у затінку. Тут палючого сонця практично не бояться.
Читайте: Шкіра стала зеленою! Неякісний крем для засмаги зробив із дівчини Фіону зі Шрека
Меланома, псоріаз, атопічний дерматит – науковці разом з лікарями розробляють нові методи терапії. Та поки найбільш ефективна – профілактика. До 18 років організм накопичує шкідливе опромінення. Тож сонячні опіки в дитинстві вдвічі збільшують ризик раку шкіри.
Лікарі кажуть, що змащувати шкіру необхідно ще перед виходом з дому. Захист потрібен не лише на сонці, а й коли хмарно і навіть під час прогулянки серед кам’яних джунглів.
Насправді захистити шкіру і себе достатньо просто. Хороше очищення, зволоження і обов’язково крем від сонця. А якщо до цього літнього коктейлю додати ще здорове харчування, спорт та ігри на свіжому повітрі – про часті хвороби та старіння шкіри можете забути щонайменше до наступного літа.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обрати сонцезахисний крем.