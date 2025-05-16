Нова хвиля Covid-19: у Гонконзі та Сінгапурі кількість важких випадків за місяць зросла на 28%

Азією стрімко поширюється коронавірус, у низці країн фіксують різке зростання важких випадків Covid-19 та госпіталізацій.

Нова хвиля коронавірусу

На відміну від більшості респіраторних вірусів, які активізуються в холодну пору року, Covid-19 стрімко поширюється навіть влітку.

За словами керівника відділу інфекційних захворювань Центру охорони здоров’я Гонконгу, кількість позитивних тестів на Covid-19 досяг найвищого рівня за рік.

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Через хворобу відомий співак Ісон Чан був змушений скасувати концерти в Тайвані, заплановані на кінець цього тижня.

Згідно з даними Китайського центру з контролю та профілактики захворювань, хвиля Covid-19 у Китаї може досягти минулорічних показників.

Адже рівень позитивних тестів серед пацієнтів, які зверталися до лікарень, зріс більш ніж удвічі.

Департамент контролю та профілактики захворювань Таїланду також повідомив про два спалахи після щорічного фестивалю Сонгкран у квітні.

У Сінгапурі фіксують зростанння важких випадків на 28% — до понад 14 тис. за тиждень, а рівень госпіталізації збільшився на 30%.

Попри те, що штами хвороби наразі не є такими агресивними, як раніше, Covid-19 все ще становить загрозу для здоров’я населення.

Боротьба з вірусом триває, тому важливо продовжувати дотримуватися заходів безпеки, оновлювати вакцинацію та залишатися обізнаними про потенційні ризики.

Джерело: NDTV

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