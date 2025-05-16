Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Нова хвиля Covid-19: у Гонконзі та Сінгапурі кількість важких випадків за місяць зросла на 28%

Нова хвиля Covid-19
Фото: Getty Images

Азією стрімко поширюється коронавірус, у низці країн фіксують різке зростання важких випадків Covid-19 та госпіталізацій.

Нова хвиля коронавірусу

На відміну від більшості респіраторних вірусів, які активізуються в холодну пору року, Covid-19 стрімко поширюється навіть влітку.

За словами керівника відділу інфекційних захворювань Центру охорони здоров’я Гонконгу, кількість позитивних тестів на Covid-19 досяг найвищого рівня за рік.

Зараз дивляться

Через хворобу відомий співак Ісон Чан був змушений скасувати концерти в  Тайвані, заплановані на кінець цього тижня.

Згідно з даними Китайського центру з контролю та профілактики захворювань, хвиля Covid-19 у Китаї може досягти минулорічних показників.

Адже рівень позитивних тестів серед пацієнтів, які зверталися до лікарень, зріс більш ніж удвічі.

Департамент контролю та профілактики захворювань Таїланду також повідомив про два спалахи після щорічного фестивалю Сонгкран у квітні.

У Сінгапурі фіксують зростанння важких випадків на 28% — до понад 14 тис. за тиждень, а рівень госпіталізації збільшився на 30%.

Попри те, що штами хвороби наразі не є такими агресивними, як раніше, Covid-19 все ще становить загрозу для здоров’я населення.

Боротьба з вірусом триває, тому важливо продовжувати дотримуватися заходів безпеки, оновлювати вакцинацію та залишатися обізнаними про потенційні ризики.

Читайте також
Від початку епідсезону від ГРВІ, грипу та Covid-19 в Україні померло 190 осіб — МОЗ
МОЗ підбив підсумки епідсезону

Джерело: NDTV

Гонконг, Китай, Коронавірус Covid-19, Сингапур, хвороба
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь