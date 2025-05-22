Експерти пояснили, чому сіпається око і наскільки це небезпечно

Експерти Американської академії офтальмології розповіли про причини посмикування повік і пояснили, чи варто турбуватися з цього приводу.

Що таке посмикування повік

Смикування повік, також відоме як тик, є мимовільним скороченням верхньої або нижньої повіки. Найчастіше цей спазм вражає одне око і може бути майже непомітним або спричиняти дискомфорт.

За словами експертів, у більшості випадків посмикування не є небезпечним, не впливає на зір і зникає через короткий проміжок часу. Однак іноді це може тривати кілька годин, днів або навіть довше.

Зараз дивляться

Неврологічні розлади

Хоча посмикування повік надзвичайно рідко пов’язане із серйозними захворюваннями, іноді його причиною можуть бути неврологічні розлади, що спричиняють скорочення м’язів повік.

– Серед таких проблем виділяють блефароспазм і геміфасціальний спазм. У цих випадках повіки можуть змикатися сильніше і на тривалий час, що призводить до обмеження або повного блокування зору, – йдеться в повідомленні.

Блефароспазм – це порушення рухової активності м’язів навколо очей, що починається з частого моргання обох очей і може перерости в повне закриття повік. Геміфасціальний спазм, зі свого боку, супроводжується посмикуванням м’язів на одному боці обличчя та повіки.

Причини посмикування ока

Найпоширенішими причинами посмикування повік є:

вживання алкоголю;

надлишкова кількість кофеїну;

перевтома;

паління;

стрес та підвищена тривога;

вплив вітру, яскравого світла чи забрудненого повітря;

побічна дія деяких ліків (слід уважно вивчати інструкцію).

У вкрай рідкісних випадках посмикування очей може бути симптомом захворювань нервової системи, таких як шийна дистонія, розсіяний склероз або хвороба Паркінсона.

Джерело: American Academy of Ophthalmology

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.