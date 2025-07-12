В Охматдиті під час обстрілу вперше пересадили органи трьом пацієнтам від однієї донорки

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит вперше в історії медзакладу провели пересадку трьом пацієнтам органів від чотирирічної дівчинки. Унікальна трансплантація відбулася під час нічного ракетного обстрілу Києва.

Про це повідомили у НДСЛ Охматдит.

Охматдит провів унікальну трансплантацію попри ракетну атаку

Маленьку донорку доставили до Охматдиту з Житомирщини. Вночі 10 липня консиліум лікарів констатував смерть мозку дитини. Після згоди родини на посмертне донорство фахівці розпочали термінову підготовку до трансплантації, попри повітряну тривогу та загрозу атак.

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— Це рішення – героїчне. Воно врятувало одразу три життя”, — наголосили в лікарні.

Завдяки Єдиній державній інформаційній системі трансплантації (ЄДІСТ) органи отримали троє дітей. Печінку пересадили 16-річній пацієнтці з хворобою Вільсона-Коновалова, яка перебувала в реанімації. Нирки — 14-річному хлопцю, який понад пів року жив на діалізі. Серце — 12-річній дівчинці, яка мала критичну потребу в пересадці.

Операції тривали понад 13 годин. Медики не припиняли роботу навіть під час сирен.

— Наші реципієнти були дуже важкими. І я щиро вдячний батькам за розуміння того, що їхнє рішення подарувало шанс на життя трьом дітям, — зазначив трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

Фото: НДСЛ Охматдит

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