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Зростання Covid-19 у Києві: від початку літа зафіксовано дві смерті

зростання коронавірусу в Києві
Фото: Pexels

Від початку літа в Києві зафіксовано вже 260 нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. Для порівняння: з 7 квітня до 1 червня, тобто приблизно за такий самий, але весняний період, було зареєстровано 150 хворих.

Про це повідомили в Київському міському Центрі контролю та профілактики хвороб. Столичні епідеміологи уточнили, що за літній період Covid-19 уже забрав життя двох киян.

Зростання Covid-19 у Києві: що відомо

У пресслужбі Центру повідомили, що інформація про випадки захворювання на Covid-19 збирається щотижня.

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– У період із 2 червня по 20 липня у місті було зареєстровано 260 хворих на Covid-19. Серед захворілих 224 дорослих людини, а також 36 дітей до 17 років, – розповіли в Центрі.

Як зазначили епідеміологи, за останні два місяці в столиці спостерігається зростання кількості хворих порівняно з попередніми місяцями. Наприклад, із 7 квітня до 1 червня було зареєстровано 150 хворих.

У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили про поширення нового штаму Covid-19 і попередили про симптоми, на які слід звернути увагу. Повідомляється, що ознаки інфекції відрізняються від очікуваних.

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Джерело: Обозреватель

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