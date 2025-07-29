Кардіологи та дієтологи назвали овоч №1 для ефективного зниження тиску

Кардіологи та дієтологи сходяться на думці, що тільки шпинат може допомогти ефективно знизити високий кров’яний тиск.

Шпинат для зниження тиску: думка експертів

Сертифікований інтервенційний кардіолог Ченг-Хан Чен пояснив, що шпинат може допомогти знизити кров’яний тиск завдяки кільком різним механізмам.

– Відносно високий вміст нітратів у шпинаті може підвищити рівень оксиду азоту в організмі, розслабляючи кровоносні судини, – сказав лікар.

Крім того, як зазначила дієтолог Кетлін Гарсія-Бенсон, шпинат – багате джерело калію, який важливий для здоров’я серця.

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За словами експерта, калій – це мінерал, який допомагає збалансувати рівень натрію в організмі, сприяючи розслабленню стінок кровоносних судин. Це може допомогти знизити навантаження на серцево-судинну систему.

Дослідження Nutrients 2023 року показало, що вживання в їжу листових зелених овочів, в тому числі шпинату, може допомогти людям знизити кров’яний тиск.

Як розповів інтервенційний кардіолог Нішант Калра, не існує конкретної дози шпинату, яку потрібно з’їсти, щоб знизити кров’яний тиск, пояснює Однак лікар вказав на дані, згідно з якими споживання близько 350-400 мг шпинату може бути корисним для серця.

Дієтолог Мішель Рутенштейн зазначив, що вживання приблизно однієї-двох чашок сирого шпинату або половини-цілої чашки вареного шпинату чотири-п’ять разів на тиждень допоможе скористатися перевагами цього овоча.

Джерело: Parade

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