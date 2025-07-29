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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Кардиологи и диетологи назвали овощ №1 для эффективного снижения давления

шпинат для зниження тиску
Фото: Pexels

Кардиологи и диетологи сходятся во мнении, что только шпинат может помочь эффективно снизить высокое кровяное давление.

Шпинат для снижения давления: мнение экспертов

Сертифицированный интервенционный кардиолог Ченг-Хан Чен объяснил, что шпинат может помочь снизить кровяное давление благодаря нескольким различным механизмам.

— Относительно высокое содержание нитратов в шпинате может повысить уровень оксида азота в организме, расслабляя кровеносные сосуды, — сказал врач.

Кроме того, как отметила диетолог Кэтлин Гарсия-Бенсон, шпинат — богатый источник калия, который важен для здоровья сердца.

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По словам эксперта, калий — это минерал, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме, способствуя расслаблению стенок кровеносных сосудов. Это может помочь снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Исследование Nutrients 2023 года показало, что употребление в пищу листовых зеленых овощей, в том числе шпината, может помочь людям снизить кровяное давление.

Как рассказал интервенционный кардиолог Нишант Калра, не существует конкретной дозировки шпината, которую нужно съедать, чтобы снизить кровяное давление, объясняет Однако врач указал на данные, согласно которым потребление около 350–400 мг шпината может быть полезно для сердца.

Диетолог Мишель Рутенштейн отметил, что употребление примерно одной-двух чашек сырого шпината или половины-целой чашки вареного шпината четыре-пять раз в неделю поможет воспользоваться преимуществами этого овоща.

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Источник: Parade

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