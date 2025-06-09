Фізичні вправи для стабілізації тиску: вчені назвали необхідний мінімум

Команда японських вчених з Університету Фукуока в ході дослідження визначила просту, але ефективну стратегію для підтримки оптимального рівня тиску, вона включає в себе чітку норму щотижневої активності.

Дослідження

У науковому експерименті, результати якого були опубліковані в Американському журналі профілактичної медицини, взяли участь понад 5 100 дорослих з чотирьох міст США.

Вчені проводили регулярні фізичні вимірювання і відстежували режими вправ кожної людини протягом трьох десятиліть, щоб побачити, як постійна фізична активність впливає на артеріальний тиск у подальшому житті.

Зараз дивляться

Результати

У результаті виявилося, що на кожному етапі учасники, які реєстрували більше годин фізичних зусиль, мали кращі показники кровообігу.

– При цьому ті, хто займався п’ятьма годинами помірних вправ на тиждень, побачили значне зниження загрози високого артеріального тиску, – зазначається в статті.

Таким чином, помірні вправи допомагають організму регулювати кровоносні судини і гормони, пов’язані зі стресом.

При цьому результати показують, що саме постійна активність, а не інтенсивні короткі ривки, може підтримувати стабільний стан серцево-судинної системи.

П’ять годин на тиждень

Отримані дані узгоджуються з результатами інших масштабних оглядів, що показують, що більша кількість помірної аеробної активності (наприклад, швидка ходьба або їзда на велосипеді) може призвести до ще більшого зниження систолічного артеріального тиску, особливо у людей з групи ризику.

Огляд дослідників підтвердив цю тенденцію в 435 клінічних випробуваннях.

Їхні результати показали, що регулярні вправи знижують систолічний артеріальний тиск в середньому на 3,5 мм рт. ст. у здорових дорослих і на 5,5 мм рт. ст. у людей із захворюваннями, пов’язаними зі способом життя, включаючи гіпертонію.

Згідно з рекомендаціями щодо охорони здоров’я, дорослим рекомендується займатися помірними фізичними вправами не менше 150 хвилин на тиждень, хоча це дослідження показує, що вихід за межі цього порогу дає явні переваги.

Джерело: Американський журнал профілактичної медицини

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