Пов’язка на основі бактеріальної целюлози забезпечує швидку зупинку кровотечі – вчені

Команда китайських учених розробила інноваційну гемостатичну пов’язку на основі бактеріальної целюлози (БЦ), яка забезпечує швидку та стійку зупинку кровотечі.

Пов’язка із целюлози проти кровотеч: як це працює

Опіки – це важка травма, яка часто зачіпає кілька органів, що призводить до високої захворюваності та смертності.

Контроль гемостазу при хірургічній обробці опікових ран довгий час був складним завданням.

Зараз дивляться

Традиційна електрокоагуляція ефективна для зупинки кровотечі, але вона пов’язана з такими ризиками, як термічне пошкодження тканин, та має експлуатаційні обмеження.

Бактеріальна целюлоза зарекомендувала себе як перспективний матеріал для перев’язки ран завдяки своїй мікропористій структурі, механічній міцності, повітропроникності та біосумісності.

Однак БЦ не має власної біоактивності, особливо гемостатичних властивостей, що обмежує її ефективність при лікуванні складних ран на основі БЦ (T-BC), яка забезпечує швидкий гемостаз та сприяє загоєнню ран.

У цьому дослідженні вчені розробили синтетичне біоінженерне рішення.

Закріпивши людський тромбін на матриці БЦ через спеціалізований целюлозв’язуючий домен (CBD), вони створили композитну пов’язку на основі БЦ (T-BC), яка забезпечує швидкий гемостаз та сприяє загоєнню ран.

Цей розчин зберігає природну наносітчасту структуру БЦ, повітропроникність та біосумісність, одночасно покращуючи його гемостатичні властивості за рахунок білкової інженерії.

Випробування коагуляції in vitro підтвердили чудові гемостатичні властивості пов’язки. У моделі розрізу печінки щури пов’язка T-BC забезпечувала ефективний гемостаз протягом однієї хвилини, значно перевершивши традиційні матеріали.

Ба більш того, у моделі глибокої опікової рани другого ступеня рани, оброблені T-BC, демонстрували значно прискорене загоєння, при цьому показники закриття ран були на 40% вищими, ніж у контрольної групи лише через п’ять днів.

За словами вчених, ця робота демонструє значний потенціал для майбутнього застосування у лікуванні як гострих травматичних ушкоджень, так і хронічних ран.

Джерело : MedicalXpress

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