Чи матиме дитина ожиріння в дорослому віці: створено генетичний тест для перевірки

Міжнародна команда вчених створила генетичний тест (PGS), який дає змогу прогнозувати “доросле” ожиріння ще в ранньому дитинстві.

За словами експертів, це відкриття може допомогти виявити дітей і підлітків із підвищеним генетичним ризиком розвитку ожиріння, яким можуть бути корисними цільові профілактичні стратегії, такі як корекція способу життя, у більш ранньому віці.

Генетичний тест для визначення ожиріння

Для створення тесту вчені використовували генетичні дані понад 5 млн осіб – це найбільший і найрізноманітніший набір генетичних даних за всю історію.

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Потім вони протестували новий PGS на ожиріння, використовуючи набори даних про фізичні та генетичні характеристики понад 500 тис. осіб. З’ясувалося, що тест удвічі ефективніший за попередній у прогнозуванні ризику розвитку ожиріння.

Вчені також досліджували взаємозв’язок між генетичним ризиком ожиріння і впливом заходів зі зниження ваги, таких як дієта і фізичні вправи.

Вони виявили, що люди з вищим генетичним ризиком ожиріння краще реагували на заходи, але також швидше набирали вагу після їх закінчення.

Зазначається, що у нового методу PGS є свої обмеження. Попри те, що тест ґрунтується на геномах ширшої та репрезентативної популяції, він набагато краще прогнозував ожиріння у європейців, ніж у людей з африканським корінням.

Джерело : MedicalXpress

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