Apple готує iPhone до керування мозком: як це працює і що зміниться вже цього року

Компанія Apple анонсувала нові функції своїх пристроїв, які стануть доступними пізніше цього року. Окрім нових налаштувань у Mac і App Store, корпорація також працює над технологією, яка дасть змогу керувати iPhone, iPad або гарнітурою Vision Pro за допомогою сигналів мозку.

Керування гаджетами Apple без доторків – що відомо

Зараз Apple розвиває підтримку так званих нейроінтерфейсів. Йдеться про пристрої, які зчитують сигнали з мозку людини та передають їх у цифрову систему. Один із прикладів – імплант Stentrode від компанії Synchron.

Stentrode – це крихітний пристрій, який імплантують у вену над моторною корою мозку. Він фіксує мозкові сигнали, які відповідають за рухи, і транслює їх у команди для пристроїв Apple. Імплантація проводиться через яремну вену за допомогою катетера – це малоінвазивна процедура, яка не потребує операцій на відкритому мозку.

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Головна мета технології – допомогти людям із захворюваннями на кшталт бічного аміотрофічного склерозу (БАС), які можуть втратити здатність говорити або рухатися.

Житель Піттсбурга Марк Джексон, що має БАС, став одним із перших тестувальників Stentrode. Він не може ходити і не залишає свого будинку, але завдяки імпланту та гарнітурі Apple Vision Pro він “подорожував” у віртуальній реальності та “постояв” на краю прірви у швейцарських Альпах.

Що зміниться в iOS 19

Восени Apple представить нову версію iOS 19, яка додасть підтримку нейроінтерфейсів у функцію Switch Control. Це дасть змогу людям з імплантами керувати пристроями взагалі без фізичних рухів.

Також буде вдосконалено функцію Personal Voice – штучний голос, який можна створити заздалегідь на випадок втрати мовлення. Якщо раніше потрібно було записати 150 фраз, а обробка займала кілька годин, то в iOS 19 достатньо буде 10 фраз, які система обробить за хвилину. Якість синтетичного голосу також стане більш природною.

Крім того, в App Store зʼявляться нові позначки доступності, що допоможуть швидко дізнатися, які можливості має застосунок для людей з інвалідністю. Новий додаток Magnifier має полегшити життя користувачам з вадами зору.

Джерело : 9to5Mac

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