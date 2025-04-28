Apple розробляє нові гаджети до 20-річчя iPhone: деталі

Запуск Vision Pro став першим кроком Apple у розвитку технологій змішаної реальності.

Про розробку наступних продуктів, які буде презентовано у 2027 році, розповів у статті Bloomberg Марк Гурман.

Що відомо про новинки

Перший новий продукт під назвою N50 нагадуватиме класичні окуляри на кшталт моделей Ray-Ban від Meta, однак матиме вбудовані функції Apple Intelligence.

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Пристрій буде аналізувати навколишнє середовище за допомогою вбудованих камер, мікрофонів і динаміків, а також надаватиме користувачеві інформацію в реальному часі.

Цікаво, що окуляри не матимуть традиційного дисплея, що суттєво відрізняє їх від багатьох конкурентів.

Габарити пристрою мають бути такими ж компактними, як у звичайних окулярів, що дасть змогу без жодних перешкод користуватися ними в повсякденному житті.

Поки що невідомо, чи зможе новий гаджет робити знімки, але тим часом компанія активно працює над AirPods із камерами — в майбутньому вони отримають можливості Visual Intelligence.

Обидві розробки мають побачити світ уже в 2027 році, хоча остаточна дата запуску може змінитися.

Джерело : УНІАН

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