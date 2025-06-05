Nintendo представила Switch 2: характеристики і ціна ігрової консолі

Компанія Nintendo офіційно оголосила технічні характеристики, ціну і дату виходу портативної ігрової консолі Switch 2.

Nintendo Switch 2: основні характеристики

Nintendo Switch 2 оснащений портативним LCD-екраном діагоналлю 7,9 дюйма. У мобільному режимі консоль підтримуватиме роздільну здатність 1080p з HDR і частотою 120 FPS.

При підключенні до док-станції Switch 2 забезпечить якість 4K на телевізорі або окремому моніторі. Док-станція отримала покращене охолодження, а нові магнітні геймпади Joy-Con тепер можна використовувати як мишку.

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Товщина корпусу у нової консолі 13,9 мм. Switch 2. Нова кнопка С на правому джойконі запускатиме функцію GameChat для спільного геймінгу – можна спілкуватися і показувати свій екран друзям. Мікрофон із шумозаглушенням вбудований у консоль. Для роботи Game Chat потрібна підписка Switch Online.

У Switch 2 буде 256 Гб вбудованої пам’яті. Для розширення сховища консоль підтримує картки MicroSD Express.

Ціна і дата виходу Nintendo Switch 2

Портативна ігрова косоль Nintendo Switch 2 стане доступною для купівлі вже 5 червня 2025 року. Попередні замовлення відкриють 8 квітня.

Купити Switch 2 можна буде за $449,99 (приблизно 18 603 грн). Версія з грою Mario Kart World Bundle коштуватиме $499,99 (20 670 грн). У компанії зазначили, що консоль з Mario буде лімітованою – продаватиметься тільки до осені цього року.

Фото: Nintendo

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