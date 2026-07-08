На платформі Дія.Освіта запрацювала Кар’єрна студія — новий безоплатний державний сервіс для пошуку роботи та підготовки до працевлаштування. Однією з його головних функцій став симулятор співбесіди на основі штучного інтелекту.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, сервіс об’єднує кілька інструментів для кандидатів на одній платформі.

Які можливості отримали користувачі

У Кар’єрній студії доступні три інструменти на базі штучного інтелекту.

Зараз дивляться

Перший — симулятор співбесіди. Для початку тренування користувачу потрібно вставити текст або посилання на вакансію, після чого ШІ моделює розмову з рекрутером і ставить запитання, які можуть прозвучати під час реальної співбесіди.

Також сервіс містить конструктор резюме. Він дає змогу створити CV українською або англійською мовами, а вбудований ШІ-редактор допомагає підібрати формулювання. Сертифікати про проходження курсів на Дія.Освіта можна додати до резюме автоматично.

Третя функція — генератор супровідних листів. За інформацією Мінцифри, він адаптує текст під конкретну вакансію.

Для чого створили Кар’єрну студію

У Мінцифри зазначають, що новий сервіс має допомогти людям краще підготуватися до працевлаштування.

Там також звернули увагу на ситуацію на ринку праці. За даними відомства, рівень безробіття в Україні становить близько 11%, водночас роботодавці відчувають нестачу кваліфікованих працівників.

У міністерстві вважають, що однією з причин є складність із самопрезентацією кандидатів під час пошуку роботи. За даними Мінцифри, платформою Дія.Освіта наразі користуються майже 3,3 млн людей.

Користувачів закликали ділитися досвідом

У Мінцифри також запропонували користувачам розповідати про власний досвід використання Кар’єрної студії.

Зокрема, можна поділитися історією у соціальних мережах із позначкою Дія.Освіта або надіслати її на електронну пошту проєкту.

Найцікавіші кейси, як зазначили організатори, планують публікувати на офіційних сторінках Мінцифри та Дія.Освіта.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

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