На Дія.Освіта запустили сервіс для пошуку роботи із ШІ-симулятором співбесіди
- На платформі Дія.Освіта запустили Кар’єрну студію для пошуку роботи.
- Сервіс безоплатний і працює за принципом "все в одному".
- Користувачам доступний ШІ-симулятор співбесіди, конструктор резюме та генератор супровідних листів.
На платформі Дія.Освіта запрацювала Кар’єрна студія — новий безоплатний державний сервіс для пошуку роботи та підготовки до працевлаштування. Однією з його головних функцій став симулятор співбесіди на основі штучного інтелекту.
Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, сервіс об’єднує кілька інструментів для кандидатів на одній платформі.
Які можливості отримали користувачі
У Кар’єрній студії доступні три інструменти на базі штучного інтелекту.
Перший — симулятор співбесіди. Для початку тренування користувачу потрібно вставити текст або посилання на вакансію, після чого ШІ моделює розмову з рекрутером і ставить запитання, які можуть прозвучати під час реальної співбесіди.
Також сервіс містить конструктор резюме. Він дає змогу створити CV українською або англійською мовами, а вбудований ШІ-редактор допомагає підібрати формулювання. Сертифікати про проходження курсів на Дія.Освіта можна додати до резюме автоматично.
Третя функція — генератор супровідних листів. За інформацією Мінцифри, він адаптує текст під конкретну вакансію.
Для чого створили Кар’єрну студію
У Мінцифри зазначають, що новий сервіс має допомогти людям краще підготуватися до працевлаштування.
Там також звернули увагу на ситуацію на ринку праці. За даними відомства, рівень безробіття в Україні становить близько 11%, водночас роботодавці відчувають нестачу кваліфікованих працівників.
У міністерстві вважають, що однією з причин є складність із самопрезентацією кандидатів під час пошуку роботи. За даними Мінцифри, платформою Дія.Освіта наразі користуються майже 3,3 млн людей.
Користувачів закликали ділитися досвідом
У Мінцифри також запропонували користувачам розповідати про власний досвід використання Кар’єрної студії.
Зокрема, можна поділитися історією у соціальних мережах із позначкою Дія.Освіта або надіслати її на електронну пошту проєкту.
Найцікавіші кейси, як зазначили організатори, планують публікувати на офіційних сторінках Мінцифри та Дія.Освіта.