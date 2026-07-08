На платформе Дія.Освіта заработала Карьерная студия — новый бесплатный государственный сервис для поиска работы и подготовки к трудоустройству. Одной из его главных функций стал симулятор собеседования на основе искусственного интеллекта.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, сервис объединяет несколько инструментов для кандидатов на одной платформе.

Какие возможности получили пользователи

В Карьерной студии доступны три инструмента на базе искусственного интеллекта.

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Первый — симулятор собеседования. Чтобы начать тренировку, пользователю нужно вставить текст или ссылку на вакансию, после чего ИИ моделирует разговор с рекрутером и задает вопросы, которые могут прозвучать во время реального собеседования.

Также сервис содержит конструктор резюме. Он позволяет создать CV на украинском или английском языках, а встроенный ИИ-редактор помогает подобрать формулировки. Сертификаты о прохождении курсов на Дія.Освіта можно добавить в резюме автоматически.

Третья функция — генератор сопроводительных писем. По информации Минцифры, он адаптирует текст под конкретную вакансию.

Для чего создали Карьерную студию

В Минцифры отмечают, что новый сервис должен помочь людям лучше подготовиться к трудоустройству.

Там также обратили внимание на ситуацию на рынке труда. По данным ведомства, уровень безработицы в Украине составляет около 11%, в то же время работодатели испытывают нехватку квалифицированных работников.

В министерстве считают, что одной из причин является сложность с самопрезентацией кандидатов при поиске работы. По данным Минцифры, платформой Дія.Освіта сейчас пользуются почти 3,3 млн человек.

Пользователей призвали делиться опытом

В Минцифры также предложили пользователям рассказывать о собственном опыте использования Карьерной студии.

В частности, можно поделиться историей в социальных сетях с отметкой Дія.Освіта или отправить ее на электронную почту проекта.

Самые интересные кейсы, как отметили организаторы, планируют публиковать на официальных страницах Минцифры и Дія.Освіта.

Источник : Міністерство цифрової трансформації

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