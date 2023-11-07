Як підготуватися до співбесіди з роботодавцем: дієві поради
Співбесіда з роботодавцем — важливий та відповідальний етап під час пошуку роботи. Від нього залежить успіх вашого працевлаштування. Саме тому до співбесіди слід ретельно підготуватися.
Як підготуватися до співбесіди, щоб отримати роботу — читайте в нашому матеріалі.
Як підготуватися до співбесіди, щоб отримати роботу
Підготовка до співбесіди — важливий етап, якому варто приділити час. За статистикою, великий відсоток людей не готується до співбесіди, й це зменшує шанси на отримання бажаного оферу.
Попередня підготовка до співбесіди
Завчасна підготовка до співбесіди з роботодавцем зменшить хвилювання, додасть впевненості й ви зможете краще себе презентувати. Для цього:
- дізнайтеся більше інформації про компанію та її власників: перегляньте сайт, соціальні мережі, прочитайте новини про компанію. Це допоможе зрозуміти цінності організації, чим вона займається та які продукти чи сервіси пропонує.
- перечитайте функціонал до вакансії — заздалегідь продумайте самопрезентацію. В ідеалі вимоги, вказані в описі вакансії, мають відображатися в розповіді про себе. Варто розказувати про найбільш релевантний досвід та проєкти. Підв’язуйте свій досвід та вміння до безпосередніх функціональних обов’язків.
- віртуально познайомтеся з людиною, яка буде проводити співбесіду — якщо ви знаєте, з ким будете спілкуватися, подивіться інформацію про неї в соціальних мережах. Це зменшить рівень тривожності перед зустріччю.
- заготуйте відповіді на типові запитання HRів та підготуйте додаткові запитання. Вони можуть стосуватись самої вакансії, графіка чи формату роботи, команди, а також портрета ідеального кандидата на цю посаду очима майбутнього керівника чи власника.
Найпоширеніші запитання на співбесіді
- Розкажіть про себе та свій досвід;
- Які ваші професійні досягнення (найкращі кейси);
- Чому ви навчились на попередньому місці роботи;
- Що для Вас важливо на новому місці роботи;
- Які ваші сильні та слабкі сторони;
- Чого очікуєте від майбутнього роботодавця;
- Ким ви бачите себе у майбутньому;
- Розкажіть про конфліктні ситуації на роботі;
- Розкажіть про свої невдачі;
- Чому ви вирішили змінити місце роботи;
- У вас є пропозиції від інших компаній;
- Чому компанія повинна обрати саме вас.
Знайдіть приклади відповідей на ці запитання в інтернеті, щоб швидко та впевнено надати відповідь.
Що важливо обговорити під час співбесіди
На співбесіду ваше завдання — якнайкраще презентувати себе, познайомитись з компанією та поставити уточнювальні запитання. Але тут варто не перегнути палицю:
- не відповідайте на незручні запитання чи пропозиції неправдиво, не кажіть, що для вас це не проблема, задля того, щоб сподобатись роботодавцю;
- не кажіть, що не маєте ніяких запитань — вони мають бути, якщо кандидат налаштований серйозно;
- обов’язково запитайте про наступні етапи відбору, випробувальний термін та можливий KPI;
- запитайте, з якими рисами цінуються кандидати на цій посаді чи взагалі в компанії;
- не розповідайте про себе дуже багато, щоб не перетворити співбесіду на Q&A-сесію. Відповідайте стисло, по ділу та на конкретні запитання.
Що не можна робити до та під час співбесіди
Щоб співбесіда пройшла добре, намагайтеся уникати таких пунктів:
- Не спізнюйтесь на співбесіду;
- Не кажіть неправдиву інформацію та не перебільшуйте власні досягнення;
- Не перебивайте інтерв’юера, навіть якщо зрозуміли запитання і вже готові відповідати;
- Намагайтеся не жалітись та не критикувати колишнього роботодавця;
- Не відповідайте на повідомлення й телефонні дзвінки (вимкніть звук та сповіщення);
- Не пропонуйте свою кандидатуру на інші відкриті вакансії;
- Не жалійтеся на стан здоров’я та особисте життя;
- Не будьте занадто емоційним, поводьтеся стримано та по-діловому.
Сподіваємося, що наші поради, як підготуватися до співбесіди, допоможуть вам успішно пройти всі етапи інтерв’ю та з легкістю отримати пропозицію роботи.
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