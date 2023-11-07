Як підготуватися до співбесіди з роботодавцем: дієві поради

Співбесіда з роботодавцем — важливий та відповідальний етап під час пошуку роботи. Від нього залежить успіх вашого працевлаштування. Саме тому до співбесіди слід ретельно підготуватися.

Як підготуватися до співбесіди, щоб отримати роботу — читайте в нашому матеріалі.

Як підготуватися до співбесіди, щоб отримати роботу

Підготовка до співбесіди — важливий етап, якому варто приділити час. За статистикою, великий відсоток людей не готується до співбесіди, й це зменшує шанси на отримання бажаного оферу.

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Попередня підготовка до співбесіди

Завчасна підготовка до співбесіди з роботодавцем зменшить хвилювання, додасть впевненості й ви зможете краще себе презентувати. Для цього:

дізнайтеся більше інформації про компанію та її власників: перегляньте сайт, соціальні мережі, прочитайте новини про компанію. Це допоможе зрозуміти цінності організації, чим вона займається та які продукти чи сервіси пропонує.

перечитайте функціонал до вакансії — заздалегідь продумайте самопрезентацію. В ідеалі вимоги, вказані в описі вакансії, мають відображатися в розповіді про себе. Варто розказувати про найбільш релевантний досвід та проєкти. Підв’язуйте свій досвід та вміння до безпосередніх функціональних обов’язків.

віртуально познайомтеся з людиною, яка буде проводити співбесіду — якщо ви знаєте, з ким будете спілкуватися, подивіться інформацію про неї в соціальних мережах. Це зменшить рівень тривожності перед зустріччю.

заготуйте відповіді на типові запитання HRів та підготуйте додаткові запитання. Вони можуть стосуватись самої вакансії, графіка чи формату роботи, команди, а також портрета ідеального кандидата на цю посаду очима майбутнього керівника чи власника.

Найпоширеніші запитання на співбесіді

Розкажіть про себе та свій досвід; Які ваші професійні досягнення (найкращі кейси); Чому ви навчились на попередньому місці роботи; Що для Вас важливо на новому місці роботи; Які ваші сильні та слабкі сторони; Чого очікуєте від майбутнього роботодавця; Ким ви бачите себе у майбутньому; Розкажіть про конфліктні ситуації на роботі; Розкажіть про свої невдачі; Чому ви вирішили змінити місце роботи; У вас є пропозиції від інших компаній; Чому компанія повинна обрати саме вас.

Знайдіть приклади відповідей на ці запитання в інтернеті, щоб швидко та впевнено надати відповідь.

Що важливо обговорити під час співбесіди

На співбесіду ваше завдання — якнайкраще презентувати себе, познайомитись з компанією та поставити уточнювальні запитання. Але тут варто не перегнути палицю:

не відповідайте на незручні запитання чи пропозиції неправдиво, не кажіть, що для вас це не проблема, задля того, щоб сподобатись роботодавцю;

не кажіть, що не маєте ніяких запитань — вони мають бути, якщо кандидат налаштований серйозно;

обов’язково запитайте про наступні етапи відбору, випробувальний термін та можливий KPI;

запитайте, з якими рисами цінуються кандидати на цій посаді чи взагалі в компанії;

не розповідайте про себе дуже багато, щоб не перетворити співбесіду на Q&A-сесію. Відповідайте стисло, по ділу та на конкретні запитання.

Що не можна робити до та під час співбесіди

Щоб співбесіда пройшла добре, намагайтеся уникати таких пунктів:

Не спізнюйтесь на співбесіду; Не кажіть неправдиву інформацію та не перебільшуйте власні досягнення; Не перебивайте інтерв’юера, навіть якщо зрозуміли запитання і вже готові відповідати; Намагайтеся не жалітись та не критикувати колишнього роботодавця; Не відповідайте на повідомлення й телефонні дзвінки (вимкніть звук та сповіщення); Не пропонуйте свою кандидатуру на інші відкриті вакансії; Не жалійтеся на стан здоров’я та особисте життя; Не будьте занадто емоційним, поводьтеся стримано та по-діловому.

Сподіваємося, що наші поради, як підготуватися до співбесіди, допоможуть вам успішно пройти всі етапи інтерв’ю та з легкістю отримати пропозицію роботи.

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