У 2026 році українським студентам підвищать академічні та іменні стипендії. Вже з 1 вересня виплати за більшістю таких програм зростуть удвічі. У Міністерстві фінансів розповіли, що на це держава передбачила 6,6 млрд грн.

Але отримувати однакову суму будуть не всі. Розмір стипендії залежить від її виду, успішності студента, спеціальності та інших умов.

Факти ICTV дізнавалися, яка стипендія в університеті 2026 року, скільки платитимуть студентам коледжів і кому можуть призначити окремі державні виплати.

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Академічна стипендія: хто може її отримати

Академічну стипендію отримують студенти, які навчаються за державним замовленням. Проте навчання на бюджеті не означає, що студент автоматично отримуватиме стипендію. Важливі й результати навчання.

З 1 вересня 2026 року звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти становитиме 4 000 грн на місяць.

Є також підвищена академічна стипендія для студентів, які мають особливі успіхи у навчанні. З 1 вересня вона становитиме 5 820 грн, а для визначених спеціальностей за галузевим принципом — 7 420 грн.

Яка стипендія в коледжі у 2026 році

Для студентів коледжів суми будуть трохи нижчими, ніж для студентів університетів.

З 1 вересня 2026 року вони отримуватимуть:

звичайну академічну стипендію — 3 020 грн;

підвищену стипендію за особливі успіхи у навчанні — 4 394 грн;

академічну стипендію для окремих спеціальностей за галузевим принципом — 3 860 грн;

підвищену стипендію для окремих спеціальностей за галузевим принципом — 5 618 грн.

Тому, якщо студент хоче знати, яка стипендія в коледжі, потрібно спочатку визначити, про яку саме виплату йдеться. Сума залежить від виду стипендії та успішності.

Президентська стипендія 2026: кому її призначають

Президентська стипендія — це окрема виплата для студентів, які мають високі результати у навчанні, науковій, творчій чи іншій діяльності.

Отримати її можуть не всі студенти. Кандидатів пропонують самі заклади освіти, після чого затверджується остаточний список.

Для студентів університетів президентська стипендія 2026 з 1 вересня становитиме 20 000 грн на місяць. Для студентів коледжів — 15 200 грн.

Стипендія Верховної Ради та Кабміну

Окрім звичайних академічних виплат, є іменні стипендії. Їх призначають студентам, які мають високі результати та певні досягнення.

З 1 вересня 2026 року для студентів університетів:

стипендія Верховної Ради України — 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України — 8 000 грн.

Для студентів коледжів стипендія Верховної Ради становитиме 6 640 грн.

Такі виплати отримує обмежена кількість студентів. Їх призначають за окремими правилами.

Соціальна стипендія 2026: кому належить

Соціальна стипендія — це інша виплата. Її призначають не через високі оцінки, а через певні життєві обставини або соціальний статус студента.

Її можуть отримувати, зокрема, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та представники інших пільгових категорій.

Тому соціальна стипендія 2026 не має однакової суми для всіх. Розмір залежить від того, до якої категорії належить студент і де він навчається, в університеті чи коледжі. Деталі читайте тут.

Важливо не плутати соціальну та академічну стипендії. Це різні виплати, і правила їх призначення також відрізняються.

Що зміниться для студентів з 1 вересня 2026 року

З початку нового навчального року для студентів університетів і коледжів діятимуть нові розміри виплат.

Ще одна важлива зміна стосується приватних закладів вищої освіти. З 1 вересня академічні стипендії зможуть отримувати бюджетники, які навчаються у приватних університетах. МОН повідомило, що відповідний механізм почне діяти з нового навчального року.

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