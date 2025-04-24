Майор Сковорода зібрав найкращих: хто із зірок зіграє у поліцейській комедії від ICTV2

Вже з 19 травня о 20:00 на телеканалі ICTV2 стартує новий серіал Майор Сковорода. Це поліцейська комедія про нестерпну, але круту команду на чолі з майором Сковородою, якого грає Андрій Ісаєнко.

За сюжетом, у відділок до чотирьох новеньких оперативників приходить грізний керівник Андрій Сковорода. Він повинен спрацюватися з командою та розкрити низку злочинів, адже від цього залежить не лише його кар’єра, а й кар’єра його колишньої дружини.

Акторський склад серіалу Майор Сковорода

На глядачів чекають 24 серії, сповнені пригод, українського гумору та мудрості Григорія Сковороди у сучасній інтерпретації. Окрім цікавої ідеї, серіал отримав зірковий акторський склад. Факти ICTV детальніше розкажуть про тих, хто розслідуватиме злочини разом зі Сковородою.

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Андрій Ісаєнко

Зірка фільмів Кіборги, Захар Беркут, Щедрик, серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія, актор Театру на Лівому березі. Цього разу Андрій вражатиме глядачів роллю того, кого можна любити і ненавидіти одночасно — хамовитого та інтелігентного, серйозного та інфантильного водночас майора Сковороди.

Герой втратив роботу через перевищення службових повноважень, хоч і з міркувань совісті. Тепер Сковорода вирушив на самісінький край Києва, щоб допомогти своїй колишній та повернути довіру керівництва. Та що ж він робитиме з командою молодих полісменів, яким треба нянька, а не начальник?

Для Ісаєнка серіал підготував чимало новинок та завдань — як от, наприклад, перевтілення в жінку в одній з серій, проте це поки секрет.

Валерія Товстолєс

Відома модель та акторка до нової ролі звикла швидко — амплуа епатажної блогерки для неї цілком знайоме з реального життя.

Її героїня Карина Кордоба не випускає з рук телефон, навіть тоді, коли тримає палець на гачку пістолета. Для Сковороди приборкати її “талант” і не зійти з глузду — справжнє завдання. Але вона така не одна.

Остап Ступка

Василь Осика – ніби той єнот, який завжди лізе туди, куди не просять, а куди просять – зазвичай не лізе. Найдосвідченіший, проте найбільш ледачий сержант зробить глядача заручником його надзвичайно цікавого образу.

Остап Ступка постарався зробити так, щоб Василь Осика був тим, від кого не відірвати погляд, бо просто неможливо пропустити нову халепу одного з героїв темпераментної команди Сковороди.

Микита Васейко

Актор, що встиг запам’ятатися роллю Яцика у фільмі Я, Побєда і Берлін, цього разу отримає роль ботана — Євгена Будяка.

Молодик з фірмовим блокнотом, заторможеною реакцією та невимовним бажанням розкривати складні злочини. В команді Сковороди Будяк займає третє місце з душнільства, віддавши позиції майору та ще декому.

Лілія Цвелікова

Чи очікував хтось побачити Лілію Цвелікову в образі заучки, що носить строгі костюми, копирсається в паперах і докопується до деталей із завзятістю Шерлока Холмса?

Олеся Журба, як її іменували автори, можливо, навіть відповідальніша за Сковороду, проте точно поступається йому у сміливості та рішучості. Чи зможе майор зробити з Журби справжню оперативницю?

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