Померла Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала Епштейна та принца Ендрю у сексуальному насильстві

Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю та Джеффрі Епштейна у сексуальному насильстві, скоїла самогубство у віці 41 року.

Про це повідомила її родина, пише ВВС.

Це сталося на її фермі у Західній Австралії. У неї залишились троє дітей.

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Родичі Джуффре, повідомляючи про її смерть, заявили, що вона була “запеклою воїтелькою у боротьбі з сексуальним насильством” і що “тягар насильства… став нестерпним”.

– Вона покінчила життя самогубством після того, як все життя була жертвою сексуального насильства і торгівлі людьми, – йдеться в їхній заяві.

За словами родини жінки, смерть розслідують детективи відділу тяжких злочинів; попередня інформація свідчить про те, що смерть не є підозрілою.

Джуффре звинувачувала принца Ендрю та Епштейна у сексуальному насиллі

Пані Джуффре була однією з найвідвертіших обвинувачок сексуальних злочинців фінансиста Епштейна та Гіслейн Максвелл, його колишньої дівчини.

Джуффре стверджувала, що вони продали її герцогу Йоркському, коли їй було 17 років. Принц Ендрю, син королеви Великої Британії Єлизавети II, рішуче це заперечував.

За словами Джуффре, вона у 2000 році вперше зустрілася із принцом у будинку подруги і партнерки Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл, яка і завербувала неповнолітню Вірджинію.

Жінка казала, що з 2000 по 2002 рік була жертвою сексуальної експлуатації Епштейна, тобто у віці 16-18 років. За її словами, Епштейн примушував її до сексу з різними людьми, а також погрожував їй.

Вірджинія стверджувала, що займалася сексом із принцом Ендрю тричі: у Лондоні під час поїздки у 2001 році, в особняку Епштейна у Нью-Йорку, коли їй було 17 років, і на Віргінських островах, коли їй було 18. Принц Ендрю заперечував звинувачення і заявляв, що не пам’ятає Джуффре, проте є їхнє спільне фото у лондонському таунхаусі.

Проти принца Ендрю Джуффре подала федеральний позов у 2021 році, який він погодився врегулювати за нерозкриту суму у 2022 році. Через звинувачення і причетність до справи Епштейна принц Ендрю відмовився від виконання обов’язків членів королівської родини.

Епштейна заарештували у 2019 році. За версією звинувачення, у 2002-2005 роках мільярдер запрошував дівчат, наймолодшим з яких було 14 років, до своїх домівок у Флориді і на Манхеттені у Нью-Йорку. За сексуальні послуги він, за даними сторони обвинувачення, платив дівчатам сотні доларів.

Сам Епштейн відкидав усі звинувачення і наполягав, що зустрічі відбувалися з обопільної згоди, і він був впевнений, що дівчата були повнолітніми.

Епштейн покінчив життя самогубством у серпні 2019 року, знаходячись у в’язниці Нью-Йорка в очікуванні суду за обвинуваченням у торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації. Перші звинувачення щодо цього на його адресу були спрямовані ще у 2005 році. Але тоді він отримав лише 1,5 роки позбавлення волі. Після цього він був знову заарештований як правопорушник, який чинив сексуальні злочини.

Син королеви Єлизавети є одним із найвідоміших людей, пов’язаних з Джеффрі Епштейном.

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