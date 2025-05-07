Відсидів 25 років у ГУЛАГу: помер останній в’язень сталінських таборів Іван Мирон

На Закарпатті помер Іван Мирон – учасник визвольного руху, зв’язковий ОУН, політв’язень, який провів 25 років у радянських таборах і став першим українцем, офіційно реабілітованим за новим законом про жертв репресій. Йому було 96 років.

Помер Іван Мирон

Про смерть Івана Мирона повідомив заступник голови Рахівської райради Іван Копич. За його словами, Іван Васильович відійшов у вічність у рідному селі Росішка. Похорон відбудеться у четвер, 8 травня, о 15:00 у місцевому храмі Всіх Святих.

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав Івана Мирона “людиною-легендою”.

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– Його життя – це приклад боротьби й гідності, вірності правді та Україні. Він пройшов через найтяжчі випробування долі, залишаючись незламним у своїй вірі, ідеях і переконаннях, – написав Білецький.

Хто такий Іван Мирон

Іван Мирон народився 1929 року в селі Росішка. Після закінчення Великобичківської десятирічки працював учителем. У 1950 році відмовився служити в радянській армії, після чого перейшов на нелегальне становище й приєднався до підпілля. У травні 1951 року був заарештований, а в січні 1952 року засуджений до 25 років таборів суворого режиму.

Він пройшов через ув’язнення в Харкові, Норильську, Іркутській області, Мордовії. У 1953 році став одним з активних учасників Норильського повстання. Звільнення отримав лише у травні 1976 року, за 12 годин до закінчення повного терміну.

Потім повернувся до рідного села та працював дяком у храмі. У 1993 році його визнали безпідставно засудженим, у 1995 році Верховний Суд скасував політичні статті, однак залишив формальну “судимість” за нібито ухилення від армії.

У 2019 році Івана Мирона офіційно реабілітували. Він став першим, кого Нацкомісія визнала невинним згідно з новим законом про реабілітацію жертв комуністичного тоталітарного режиму. Його також називають останнім в’язнем сталінських таборів.

У березні 2025 року Мирона нагородили відзнакою Сила Срібної землі. Востаннє публічно він з’явився 9 березня – на свій 96-й день народження у храмі Всіх Святих у Росішці.

Фото: Мирослав Білецький

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