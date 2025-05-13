Гра зі світлом, дим і танці: Марко Бошняк із Хорватії підірвав публіку Євробачення 2025
Хорватію на Євробаченні 2025 представив співак Марко Бошняк із піснею Poison Cake. Він вийшов на сцену в швейцарському Базелі у першому півфіналі під 14 номером.
Що відомо про представника Хорватії на Євробаченні 2025 Марка Бошняка та про що він співав на конкурсі – читайте далі у матеріалі.
Марко Бошняк: біографія представника Хорватії на Євробаченні 2025
Марко Бошняк народився 11 січня 2004 року в герцеговинському місті Мостар, але виріс у містечку Прозор. Із п’яти років він співав у церковному хорі, а у віці 11 років Бошняк здобув перемогу у другому сезоні сербського талант-шоу.
Марко став жертвою шкільного булінгу в Прозорі, що спонукало його змінити оточення і переїхати до Загреба, Хорватія. Після зміни місця проживання він працював на різних роботах, зокрема, в нічних клубах, в службі підтримки клієнтів і в KFC. У 2023 році він звільнився з KFC, щоб повністю зосередитися на музиці.
Бошняк брав участь у хорватському Нацвідборі на Євробачення 2022 зі своїм дебютним синглом Moli za nas. У фіналі він посів друге місце, поступившись співачці Мії Дімшич.
Через два роки Марко вирішив вдруге спробувати свої сили у Нацвідборі. У результаті співак виборов право представляти Хорватію на Євробаченні 2025 із піснею Poison Cake.
У 2024-му Бошняк оголосив про свою гомосексуальну орієнтацію. Камінгаут викликав бурхливу реакцію суспільства, особливо після перемоги артиста в Нацвідборі.
Про що пісня Marko Bošnjak – Poison Cake
Конкурсна пісня представника Хорватії на Євробаченні 2025 – це історія про солодку помсту і вміння постояти за себе. Марко Бошняк каже, що трек Poison Cake стосується “заборонених” емоцій – гніву, бажання справедливості та задоволення, яке приходить від заслуженої карми. Історія помсти в композиції розказана через метафору: відбирання влади у тих, хто нею зловживав.
Бошняк заявив, що створення пісні Poison Cake було революційним для нього особисто. Вона змінила його і як артиста, і як людину, та звільнила від кайданів очікувань, що він повинен робити тільки емоційні балканські балади.
– У музичному плані трек непередбачуваний, із невинними мелодіями, які приховують темне послання, створюючи відчуття, що все не так, як здається. Це гімн для всіх, хто коли-небудь страждав, історія про розрив з токсичними людьми, почуттями та оточенням, – пркооментував Марко Бошняк.
Марко Бошняк – Poison Cake: переклад пісні Отруйний торт
Отруйний торт
Тепер на кухні стало прохолодно,
Так буває, коли тебе кусають.
Я помішую, помішую, смачно вливаю,
І я знаю, тобі це сподобається.
Це справедливість краща,
Але я не хочу, щоб усе згоріло.
Останній штрих –
Щіпка моєї солодкої помсти.
Останній штрих –
Щіпка моєї солодкої помсти.
Я приготував дещо, що тобі точно сподобається:
Шоколад, цукор і спеції.
Смачно, смачно, ням-ням, смачно,
Цукеркові кольори – такі яскраві.
Відкуси шматочок мого отруйного торта (Ням!)
Отруйного торта,
Отруйного торта,
Отруйного торта,
Отруйного торта.
Відкуси шматочок мого отруйного торта,
Я готував його в своєму котлі допізна.
Ти більше ніколи не прокинешся,
Ти падаєш вниз, вниз, вниз.
Ти думав, що я просто слуга,
Але я всього лише змія,
Так що краще опусти коліна і молися.
(Краще опусти коліна і молись.)
Отрута пробирається в твої вени,
Що ти наробив? – ти говориш язиком, що заплітається,
Падаючи на підлогу.
Останній штрих –
Щіпка моєї солодкої помсти.
Останній штрих –
Щіпка моєї солодкої помсти.
Я приготувала дещо, що тобі точно сподобається:
Шоколад, цукор і спеції.
Смачно, смачно, ням-ням, смачно,
Цукеркові кольори – такі яскраві.
Відкуси шматочок мого-
Отруйного торта,
Отруйного торта,
Отруйного торта,
Отруйного торта.
Це не моя вина, що мене захопило,
Я втратив контроль, коли почав пекти.
Крапля смерті ковтається легше,
Не бійся – тебе поховають уже завтра.