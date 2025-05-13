Игра со светом, дым и танцы: Марко Бошняк из Хорватии взорвал публику Евровидения 2025

Хорватию на Евровидении 2025 представил певец Марко Бошняк с песней Poison Cake. Он вышел на сцену в швейцарском Базеле в первом полуфинале под 14 номером.

Что известно о представителе Хорватии на Евровидении 2025 Марке Бошняке и о чем он пел на конкурсе — читайте далее в материале.

Марко Бошняк: биография представителя Хорватии на Евровидении 2025

Марко Бошняк родился 11 января 2004 года в герцеговинском городе Мостар, но вырос в городке Прозор. С пяти лет он пел в церковном хоре, а в возрасте 11 лет Бошняк одержал победу во втором сезоне сербского талант-шоу.

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Марко стал жертвой школьного буллинга в Прозоре, что побудило его сменить окружение и переехать в Загреб, Хорватия. После смены места жительства он работал на разных работах, в частности, в ночных клубах, в службе поддержки клиентов и в KFC. В 2023 году он уволился из KFC, чтобы полностью сосредоточиться на музыке.

Бошняк участвовал в хорватском Нацотборе на Евровидение 2022 со своим дебютным синглом Moli za nas. В финале он занял второе место, уступив певице Мии Димшич.

Спустя два года Марко решил во второй раз попробовать свои силы в Нацотборе. В результате певец завоевал право представлять Хорватию на Евровидении 2025 с песней Poison Cake.

В 2024-м Бошняк объявил о своей гомосексуальной ориентации. Каминг-аут вызвал бурную реакцию общества, особенно после победы артиста в Нацотборе.

О чем песня Marko Bošnjak — Poison Cake

Конкурсная песня представителя Хорватии на Евровидении 2025 — это история о сладкой мести и умении постоять за себя. Марко Бошняк говорит, что трек Poison Cake касается “запретных” эмоций — гнева, желания справедливости и удовольствия, которое приходит от заслуженной кармы. История мести в композиции рассказана через метафору: отбирание власти у тех, кто ею злоупотреблял.

Бошняк заявил, что создание песни Poison Cake было революционным для него лично. Она изменила его и как артиста, и как человека, и освободила от оков ожиданий, что он должен делать только эмоциональные балканские баллады.

— В музыкальном плане трек непредсказуем, с невинными мелодиями, которые скрывают темное послание, создавая ощущение, что все не так, как кажется. Это гимн для всех, кто когда-либо страдал, история о разрыве с токсичными людьми, чувствами и окружением, — прокомментировал Марко Бошняк.

Марко Бошняк — Poison Cake: перевод песни Ядовитый торт

Ядовитый торт

Теперь на кухне стало прохладно,

Так бывает, когда тебя кусают.

Я помешиваю, помешиваю, вкусно вливаю,

И я знаю, тебе это понравится.

Это справедливость получше,

Но я не хочу, чтобы все сгорело. Последний штрих —

Щепотка моей сладкой мести.

Последний штрих —

Щепотка моей сладкой мести. Я приготовил кое-что, что тебе точно понравится:

Шоколад, сахар и специи.

Вкусно, вкусно, ням-ням, вкусно,

Конфетные цвета — такие яркие. Откуси кусочек моего ядовитого торта (Ням!)

Ядовитого торта,

Ядовитого торта,

Ядовитого торта,

Ядовитого торта. Откуси кусочек моего ядовитого торта,

Я готовил его в своем котле допоздна.

Ты больше никогда не проснешься,

Ты падаешь вниз, вниз, вниз.

Ты думал, что я просто слуга,

Но я всего лишь змея,

Так что лучше опусти колени и молись.

(Лучше опусти колени и молись.) Яд пробирается в твои вены,

Что ты наделал? — ты говоришь с заплетающимся языком,

Падая на пол. Последний штрих —

Щепотка моей сладкой мести.

Последний штрих —

Щепотка моей сладкой мести. Я приготовила кое-что, что тебе точно понравится:

Шоколад, сахар и специи.

Вкусно, вкусно, ням-ням, вкусно,

Конфетные цвета — такие яркие. Откуси кусочек моего—

Ядовитого торта,

Ядовитого торта,

Ядовитого торта,

Ядовитого торта. Это не моя вина, что меня увлекло,

Я потерял контроль, когда начал печь.

Капля смерти глотается легче,

Не бойся — тебя похоронят уже завтра. Marko Bošnjak (Марко Бошняк) — Poison Cake на Евровидении 2025: видео выступления

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