Игра со светом, дым и танцы: Марко Бошняк из Хорватии взорвал публику Евровидения 2025
Хорватию на Евровидении 2025 представил певец Марко Бошняк с песней Poison Cake. Он вышел на сцену в швейцарском Базеле в первом полуфинале под 14 номером.
Что известно о представителе Хорватии на Евровидении 2025 Марке Бошняке и о чем он пел на конкурсе — читайте далее в материале.
Марко Бошняк: биография представителя Хорватии на Евровидении 2025
Марко Бошняк родился 11 января 2004 года в герцеговинском городе Мостар, но вырос в городке Прозор. С пяти лет он пел в церковном хоре, а в возрасте 11 лет Бошняк одержал победу во втором сезоне сербского талант-шоу.
Марко стал жертвой школьного буллинга в Прозоре, что побудило его сменить окружение и переехать в Загреб, Хорватия. После смены места жительства он работал на разных работах, в частности, в ночных клубах, в службе поддержки клиентов и в KFC. В 2023 году он уволился из KFC, чтобы полностью сосредоточиться на музыке.
Бошняк участвовал в хорватском Нацотборе на Евровидение 2022 со своим дебютным синглом Moli za nas. В финале он занял второе место, уступив певице Мии Димшич.
Спустя два года Марко решил во второй раз попробовать свои силы в Нацотборе. В результате певец завоевал право представлять Хорватию на Евровидении 2025 с песней Poison Cake.
В 2024-м Бошняк объявил о своей гомосексуальной ориентации. Каминг-аут вызвал бурную реакцию общества, особенно после победы артиста в Нацотборе.
О чем песня Marko Bošnjak — Poison Cake
Конкурсная песня представителя Хорватии на Евровидении 2025 — это история о сладкой мести и умении постоять за себя. Марко Бошняк говорит, что трек Poison Cake касается “запретных” эмоций — гнева, желания справедливости и удовольствия, которое приходит от заслуженной кармы. История мести в композиции рассказана через метафору: отбирание власти у тех, кто ею злоупотреблял.
Бошняк заявил, что создание песни Poison Cake было революционным для него лично. Она изменила его и как артиста, и как человека, и освободила от оков ожиданий, что он должен делать только эмоциональные балканские баллады.
— В музыкальном плане трек непредсказуем, с невинными мелодиями, которые скрывают темное послание, создавая ощущение, что все не так, как кажется. Это гимн для всех, кто когда-либо страдал, история о разрыве с токсичными людьми, чувствами и окружением, — прокомментировал Марко Бошняк.
Марко Бошняк — Poison Cake: перевод песни Ядовитый торт
Ядовитый торт
Теперь на кухне стало прохладно,
Так бывает, когда тебя кусают.
Я помешиваю, помешиваю, вкусно вливаю,
И я знаю, тебе это понравится.
Это справедливость получше,
Но я не хочу, чтобы все сгорело.
Последний штрих —
Щепотка моей сладкой мести.
Последний штрих —
Щепотка моей сладкой мести.
Я приготовил кое-что, что тебе точно понравится:
Шоколад, сахар и специи.
Вкусно, вкусно, ням-ням, вкусно,
Конфетные цвета — такие яркие.
Откуси кусочек моего ядовитого торта (Ням!)
Ядовитого торта,
Ядовитого торта,
Ядовитого торта,
Ядовитого торта.
Откуси кусочек моего ядовитого торта,
Я готовил его в своем котле допоздна.
Ты больше никогда не проснешься,
Ты падаешь вниз, вниз, вниз.
Ты думал, что я просто слуга,
Но я всего лишь змея,
Так что лучше опусти колени и молись.
(Лучше опусти колени и молись.)
Яд пробирается в твои вены,
Что ты наделал? — ты говоришь с заплетающимся языком,
Падая на пол.
Последний штрих —
Щепотка моей сладкой мести.
Последний штрих —
Щепотка моей сладкой мести.
Я приготовила кое-что, что тебе точно понравится:
Шоколад, сахар и специи.
Вкусно, вкусно, ням-ням, вкусно,
Конфетные цвета — такие яркие.
Откуси кусочек моего—
Ядовитого торта,
Ядовитого торта,
Ядовитого торта,
Ядовитого торта.
Это не моя вина, что меня увлекло,
Я потерял контроль, когда начал печь.
Капля смерти глотается легче,
Не бойся — тебя похоронят уже завтра.