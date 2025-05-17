Билеты на Евровидение 2025: сколько стоили места на полуфиналы и финал

В швейцарском Базеле продолжается финал Евровидения 2025. Основные партии билетов на шоу были раскуплены еще во время первых волн продаж. Те, кто не успел, могли сделать это позже через официальную платформу перепродажи.

Рассказываем, сколько стоили билеты в зависимости от концертного дня и места.

Сколько стоили билеты на Евровидение 2025

Цена зависела от типа шоу и выбранного места в зале.

Сейчас смотрят

Самые дешевые билеты на репетиционные шоу стартовали от 10 швейцарских франков (460 грн).

Билеты на полуфиналы 13 и 15 мая — до 270 франков (12,3 тыс. грн) за место в фан-зоне.

Самые дорогие — на финал 17 мая: фан-зона — 350 франков (16 тыс. грн), сидячие места 1-й категории — 330 франков (15 тыс. грн).

Основные категории билетов:

фан-зона — стоячие места возле сцены;

сидячие места (3 ценовые категории);

места с ограниченным обзором;

места для людей с инвалидностью.

Как покупали билеты на Евровидение 2025

Официальным продавцом была швейцарская платформа Ticketcorner. Основные волны продаж состоялись 29 января и 27 марта, и билеты были раскуплены за считанные минуты. Покупка была доступна только после предварительной регистрации.

Затем единственным способом купить билеты была официальная платформа перепродажи Ticketcorner fanSALE. Здесь можно было приобрести билеты по номинальной стоимости от тех, кто не смог присутствовать на шоу.

На один заказ можно было купить до четырех билетов.

Напомним, что Украину на Евровидении 2025 в Базеле представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которая после выступления в финале выкрикнула со сцены “Слава Украине!”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.