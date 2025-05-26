Майор Сковорода на ICTV2: отзывы сети о полицейской комедии
Сериал Майор Сковорода, стартовавший на телеканале ICTV2, стремительно завоевал внимание зрителей. В соцсетях пользователи хвалят актеров, динамичный сюжет и юмор.
Реакция зрителей на сериал Майор Сковорода
С особым восторгом аудитория реагирует на главного героя — харизматичного майора в исполнении актера Андрея Исаенко. Также зрители оценили его тандем на экране с коллегами Анастасией Карпенко и Константином Октябрьским, с которыми Исаенко появлялся в своих предыдущих проектах.
- Ваши роли вместе с Исаенко — шедевры. До сих пор с удовольствием пересматриваю сериал Не зарекайся — эта ваша работа одна из лучших, хотя пересмотрела почти все.
- Неужели и Октябрьский?
- Сериал — супер! Исаенко непревзойденный и все актеры — молодцы! Спасибо! — пишут поклонники.
Открытием для зрителей стала новая роль Анастасии Цымбалару. Ее персонаж в сериале работает патологоанатомом, а экранное взаимодействие с Исаенко вызвало волну одобрительных реакций.
- Цымбалару — патологоанатом, это что-то новенькое!
- Настя — огонь! — комментируют поклонники.
Некоторые фанаты уже строят теории вокруг потенциального любовного четырехугольника между персонажами Сковороды, Марины, Валерии и Стаса Царенко. Также зрители отмечают удачную смену жанра для актеров и динамичный старт сериала.
- Раньше не видела Исаенко в комедийном жанре. Я в восторге!
- Первая серия — и сразу такое начало!
- Начало — шик! — пишут в соцсетях.
О чем сериал Майор Сковорода
События разворачиваются вокруг майора полиции Андрея Сковороды — невыносимого, но харизматичного профи с собственным видением справедливости. Его увольняют за самодеятельность, но впоследствии возвращают к службе в подразделение, которым руководит его бывшая. Здесь он получает в подчинение четырех неопытных оперативников и должен превратить их в команду.
Эта полицейчская комедия сочетает юмор, конфликт поколений и поиск общего языка. Герой Исаенко — больше философ, чем типичный шеф, а его сарказм и нестандартные методы общения уже сравнивают с самыми харизматичными героями мирового кино.
Сериал выходит на ICTV2 с понедельника по четверг в 20:00.