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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Найстрашніший день в житті: Катерина Кузнецова опинилася в епіцентрі обстрілу РФ

Катерина Кузнецова

Катерина Кузнецова опинилася в епіцентрі російської атаки РФ на Україну 24 травня. Акторка зізналась, що досі не може оговтатися від подій тієї ночі.

Катерина Кузнецова про обстріл РФ

У сториз в Instagram акторка розповіла, що навпроти будинку, де вона перебувала разом з мамою, впав уламок ворожої цілі, через що у них повилітали вікна. Кузнецова зазначила, що це був найстрашніший день в її житті.

– Я не люблю жалітися. Це не моя історія. Але вчора був найстрашніший день у моєму житті. Я досі не можу повірити, що це було зі мною, моєю родиною і що це було так близько, – написала акторка.

Катерина Кузнецова

Фото: Катерина Кузнецова/Instagram

Під час повітряної тривоги Кузнецова почула свист за вікном, тому одразу пішла до мами в кімнату та обійняла її. Уже за мить вони побачили, як в будинок навпроти влучає уламок. Після цього Катерина разом з мамою побігли до помешкання, аби допомогти людям.

Зараз дивляться

У сториз в Instagram Катерина показала кадри палаючих будинків, а також на камеру потрапив момент, коли прямо над акторкою пролетів російський дрон.

Катерина Кузнецова

Фото: Катерина Кузнецова/Instagram

Раніше також стало відомо, що під час російської атаки постраждала студія, де Jerry Heil записувала свої хіти. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці.

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Фото: Катерина Кузнецова

Війна в Україні, Катерина Кузнецова
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