Найстрашніший день в житті: Катерина Кузнецова опинилася в епіцентрі обстрілу РФ

Катерина Кузнецова опинилася в епіцентрі російської атаки РФ на Україну 24 травня. Акторка зізналась, що досі не може оговтатися від подій тієї ночі.

Катерина Кузнецова про обстріл РФ

У сториз в Instagram акторка розповіла, що навпроти будинку, де вона перебувала разом з мамою, впав уламок ворожої цілі, через що у них повилітали вікна. Кузнецова зазначила, що це був найстрашніший день в її житті.

– Я не люблю жалітися. Це не моя історія. Але вчора був найстрашніший день у моєму житті. Я досі не можу повірити, що це було зі мною, моєю родиною і що це було так близько, – написала акторка.

Під час повітряної тривоги Кузнецова почула свист за вікном, тому одразу пішла до мами в кімнату та обійняла її. Уже за мить вони побачили, як в будинок навпроти влучає уламок. Після цього Катерина разом з мамою побігли до помешкання, аби допомогти людям.

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У сториз в Instagram Катерина показала кадри палаючих будинків, а також на камеру потрапив момент, коли прямо над акторкою пролетів російський дрон.

Раніше також стало відомо, що під час російської атаки постраждала студія, де Jerry Heil записувала свої хіти. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці.

Фото: Катерина Кузнецова

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