Новий жест підтримки: Imagine Dragons підняли прапор України на концерті в Мілані

Під час концерту в Мілані фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс знову висловив підтримку Україні.

Виступаючи на сцені в межах світового туру музикант підняв український прапор, який йому передали з фан-зони, під час виконання хіта Believer.

Imagine Dragons підтримали Україну

Цей жест уже став символічним для гурту Imagine Dragons, які від самого початку повномасштабного вторгнення Росії не залишаються осторонь.

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Ден Рейнольдс, що є амбасадором платформи United24, неодноразово привертав увагу до війни в Україні як зі сцени, так і в офіційних заявах.

До слова, у фіналі пісні Believer спрацювала піротехніка, і сцену разом із гуртом засипали синьо-жовті стрічки, що довершило виступ з виявом підтримки українцям.

Нагадаємо, що 2023 році Imagine Dragons випустили кліп Crushed, знятий на лінії фронту, у якому розповіли історію 14-річного українця Сашка. Згодом хлопець вийшов на сцену з музикантами під час концерту, а наприкінці того ж року гурт передав йому ключі від нового будинку, відбудованого завдяки донатам, зібраним після прем’єри кліпу.

Також прапор України неодноразово з’являвся на концертах Imagine Dragons у Чехії, США та Німеччині. Музиканти публічно висловлювали солідарність з українцями, дякували за стійкість і наголошували на важливості підтримки України у її боротьбі за свободу.

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