Новый жест поддержки: Imagine Dragons подняли флаг Украины на концерте в Милане

Во время концерта в Милане фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс снова выразил поддержку Украине.

Выступая на сцене в рамках мирового тура музыкант поднял украинский флаг, который ему передали из фан-зоны, во время исполнения хита Believer.

Imagine Dragons поддержали Украину

Этот жест уже стал символическим для группы Imagine Dragons, которые с самого начала полномасштабного вторжения России не остаются в стороне.

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Дэн Рейнольдс, являющийся амбассадором платформы United24, неоднократно привлекал внимание к войне в Украине как со сцены, так и в официальных заявлениях.

К слову, в финале песни Believer сработала пиротехника, и сцену вместе с группой засыпали сине-желтые ленты, что довершило выступление с проявлением поддержки украинцам.

Напомним, что 2023 году Imagine Dragons выпустили клип Crushed, снятый на линии фронта, в котором рассказали историю 14-летнего украинца Саши. Позже парень вышел на сцену с музыкантами во время концерта, а в конце того же года группа передала ему ключи от нового дома, отстроенного благодаря донатам, собранным после премьеры клипа.

Также флаг Украины неоднократно появлялся на концертах Imagine Dragons в Чехии, США и Германии. Музыканты публично выражали солидарность с украинцами, благодарили за стойкость и подчеркивали важность поддержки Украины в ее борьбе за свободу.

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