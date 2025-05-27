У шубі made in Ukraine: Бейонсе знову підтримала українських дизайнерів

Американська суперзірка Бейонсе з’явилася на сцені у шубі від українського бренду Cultnaked під час свого туру Cowboy Carter.

Це вже не вперше співачка обирає для концертів речі від українських дизайнерів. Раніше артистка неодноразово красувалася у вбранні від модельєра Івана Фролова.

Бейонсе вдягнула шубу від українського бренду

Розкішне екохутро стало частиною її образу в дусі сучасного вестерну, доповнивши ковбойський капелюх, шкіряний комбінезон та високі ботфорти з бахромою.

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Шубу, яку обрала для виступу Бейонсе, створив бренд Cultnaked, заснований львівʼянкою Мері Фуртас. Сьогодні дизайнерка мешкає в Лондоні, однак бренд позиціює себе як український та виготовляє речі в Україні, спираючись на етичне виробництво та slow fashion, тобто протиставлення масовому виробництву.

У коментарях під постом з відео виступу співачки, представники бренду підтвердили, що шуба створена зі штучного хутра.

До слова, Cultnaked спеціалізується на ефектному вбранні для особливих виходів. До шанувальниць бренду входять бразильська супермодель Алессандра Амброзіо, світські левиці Кайлі та Кендалл Дженнер, співачка Аріана Гранде, акторка Марго Роббі, а тепер ще й Бейонсе.

Нагадаємо, що дизайнер Іван Фролов, чий талант також цінує артистка, створив сценічні образи для представників України на Євробаченні 2025 – гурту Ziferblat. Вбрання символізувало тих самих пташок надії, про яких колектив заспівав на пісенному конкурсі.

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